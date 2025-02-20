SinaisSeções
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 371%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 223
Negociações com lucro:
1 221 (54.92%)
Negociações com perda:
1 002 (45.07%)
Melhor negociação:
2 456.60 USD
Pior negociação:
-2 304.80 USD
Lucro bruto:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
Perda bruta:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (4 696.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
42.57%
Depósito máximo carregado:
17.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
1 330 (59.83%)
Negociações curtas:
893 (40.17%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
25.13 USD
Lucro médio:
203.51 USD
Perda média:
-192.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-683.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 353.20 USD (12)
Crescimento mensal:
13.57%
Previsão anual:
162.42%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 452.80 USD
Máximo:
22 141.20 USD (35.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.03% (22 141.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.75% (4 154.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2171
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 56K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 234K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 456.60 USD
Pior negociação: -2 305 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +4 696.00 USD
Máxima perda consecutiva: -683.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.