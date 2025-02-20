- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 223
Negociações com lucro:
1 221 (54.92%)
Negociações com perda:
1 002 (45.07%)
Melhor negociação:
2 456.60 USD
Pior negociação:
-2 304.80 USD
Lucro bruto:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
Perda bruta:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (4 696.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
42.57%
Depósito máximo carregado:
17.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
1 330 (59.83%)
Negociações curtas:
893 (40.17%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
25.13 USD
Lucro médio:
203.51 USD
Perda média:
-192.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-683.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 353.20 USD (12)
Crescimento mensal:
13.57%
Previsão anual:
162.42%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 452.80 USD
Máximo:
22 141.20 USD (35.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.03% (22 141.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.75% (4 154.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2171
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|56K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|234K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 456.60 USD
Pior negociação: -2 305 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +4 696.00 USD
Máxima perda consecutiva: -683.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
371%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
45
99%
2 223
54%
43%
1.28
25.13
USD
USD
35%
1:500