SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YX KVB moshi 06
Jin Xing Shi

YX KVB moshi 06

Jin Xing Shi
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 208%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 630
Bénéfice trades:
904 (55.46%)
Perte trades:
726 (44.54%)
Meilleure transaction:
1 606.40 USD
Pire transaction:
-1 275.80 USD
Bénéfice brut:
174 264.90 USD (696 645 pips)
Perte brute:
-143 059.68 USD (587 483 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (4 696.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 181.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
41.70%
Charge de dépôt maximale:
17.56%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
954 (58.53%)
Courts trades:
676 (41.47%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
19.14 USD
Bénéfice moyen:
192.77 USD
Perte moyenne:
-197.05 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-6 755.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 353.20 USD (12)
Croissance mensuelle:
11.36%
Prévision annuelle:
137.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 452.80 USD
Maximal:
22 141.20 USD (35.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.03% (22 141.20 USD)
Par fonds propres:
27.75% (4 154.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1613
USDJPY 14
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31K
USDJPY -121
GBPUSD 40
EURUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
USDJPY -432
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 606.40 USD
Pire transaction: -1 276 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +4 696.00 USD
Perte consécutive maximale: -6 755.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBPrimeLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 10:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.