Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0 리뷰
안정성
46
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 223%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 286
이익 거래:
1 246 (54.50%)
손실 거래:
1 040 (45.49%)
최고의 거래:
2 456.60 USD
최악의 거래:
-3 356.00 USD
총 수익:
261 051.40 USD (1 079 535 pips)
총 손실:
-227 553.32 USD (2 109 282 pips)
연속 최대 이익:
20 (4 696.00 USD)
연속 최대 이익:
10 181.60 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
42.57%
최대 입금량:
17.56%
최근 거래:
39 분 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
1 371 (59.97%)
숏(주식차입매도):
915 (40.03%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
14.65 USD
평균 이익:
209.51 USD
평균 손실:
-218.80 USD
연속 최대 손실:
24 (-683.30 USD)
연속 최대 손실:
-10 818.50 USD (7)
월별 성장률:
-15.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 452.80 USD
최대한의:
28 181.50 USD (39.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.93% (28 181.50 USD)
자본금별:
27.75% (4 154.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 2234
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 34K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 193K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 456.60 USD
최악의 거래: -3 356 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +4 696.00 USD
연속 최대 손실: -683.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBPrimeLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
리뷰 없음
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
