- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
697 (76.42%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (23.57%)
En iyi işlem:
92.55 EUR
En kötü işlem:
-120.20 EUR
Brüt kâr:
3 408.45 EUR (255 098 pips)
Brüt zarar:
-1 748.03 EUR (114 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (88.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
608.09 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
44.91%
Maks. mevduat yükü:
16.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
363 (39.80%)
Satış işlemleri:
549 (60.20%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.82 EUR
Ortalama kâr:
4.89 EUR
Ortalama zarar:
-8.13 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-211.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-370.03 EUR (4)
Aylık büyüme:
16.98%
Yıllık tahmin:
204.60%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
796.10 EUR (27.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.93% (796.10 EUR)
Varlığa göre:
17.85% (378.27 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|213
|GBPJPY
|171
|EURUSD
|152
|XAUUSD
|104
|EURJPY
|68
|XUS30
|38
|USDCAD
|38
|AUDUSD
|38
|GBPCAD
|23
|CADJPY
|16
|CHFJPY
|10
|USDJPY
|9
|AUDJPY
|6
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|3
|EURNZD
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|372
|GBPJPY
|238
|EURUSD
|90
|XAUUSD
|990
|EURJPY
|90
|XUS30
|57
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|90
|GBPCAD
|-24
|CADJPY
|-13
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|12
|AUDJPY
|-24
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|-8
|EURNZD
|0
|ETHUSD
|0
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|-19
|USDCHF
|10
|EURAUD
|-18
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|20K
|GBPJPY
|20K
|EURUSD
|8K
|XAUUSD
|16K
|EURJPY
|6.9K
|XUS30
|21K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-161
|CADJPY
|-788
|CHFJPY
|688
|USDJPY
|983
|AUDJPY
|-1.7K
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|AUDCAD
|99
|GBPNZD
|-629
|EURNZD
|50
|ETHUSD
|5.2K
|EURGBP
|159
|GBPAUD
|-1.4K
|USDCHF
|397
|EURAUD
|-1K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.55 EUR
En kötü işlem: -120 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -211.96 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KeyToMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
111%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
33
62%
912
76%
45%
1.94
1.82
EUR
EUR
28%
1:500