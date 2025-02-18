SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
697 (76.42%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (23.57%)
En iyi işlem:
92.55 EUR
En kötü işlem:
-120.20 EUR
Brüt kâr:
3 408.45 EUR (255 098 pips)
Brüt zarar:
-1 748.03 EUR (114 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (88.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
608.09 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
44.91%
Maks. mevduat yükü:
16.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
363 (39.80%)
Satış işlemleri:
549 (60.20%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.82 EUR
Ortalama kâr:
4.89 EUR
Ortalama zarar:
-8.13 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-211.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-370.03 EUR (4)
Aylık büyüme:
16.98%
Yıllık tahmin:
204.60%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
796.10 EUR (27.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.93% (796.10 EUR)
Varlığa göre:
17.85% (378.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 213
GBPJPY 171
EURUSD 152
XAUUSD 104
EURJPY 68
XUS30 38
USDCAD 38
AUDUSD 38
GBPCAD 23
CADJPY 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
AUDJPY 6
XUSTEC 3
BTCUSD 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
EURNZD 3
ETHUSD 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
USDCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 372
GBPJPY 238
EURUSD 90
XAUUSD 990
EURJPY 90
XUS30 57
USDCAD 22
AUDUSD 90
GBPCAD -24
CADJPY -13
CHFJPY 4
USDJPY 12
AUDJPY -24
XUSTEC 12
BTCUSD 6
AUDCAD 1
GBPNZD -8
EURNZD 0
ETHUSD 0
EURGBP 4
GBPAUD -19
USDCHF 10
EURAUD -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 20K
GBPJPY 20K
EURUSD 8K
XAUUSD 16K
EURJPY 6.9K
XUS30 21K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.7K
GBPCAD -161
CADJPY -788
CHFJPY 688
USDJPY 983
AUDJPY -1.7K
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
AUDCAD 99
GBPNZD -629
EURNZD 50
ETHUSD 5.2K
EURGBP 159
GBPAUD -1.4K
USDCHF 397
EURAUD -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.55 EUR
En kötü işlem: -120 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -211.96 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KeyToMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
0.73 × 11
KeyToMarkets-Live
1.31 × 59
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

İnceleme yok
2025.08.13 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 08:12
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 16:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wolf Pro Gold
Ayda 39 USD
111%
0
0
USD
3.2K
EUR
33
62%
912
76%
45%
1.94
1.82
EUR
28%
1:500
Kopyala

