트레이드:
1 287
이익 거래:
992 (77.07%)
손실 거래:
295 (22.92%)
최고의 거래:
92.55 EUR
최악의 거래:
-120.20 EUR
총 수익:
4 216.20 EUR (325 820 pips)
총 손실:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
연속 최대 이익:
39 (88.69 EUR)
연속 최대 이익:
608.09 EUR (11)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
62.02%
최대 입금량:
16.68%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
512 (39.78%)
숏(주식차입매도):
775 (60.22%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
1.34 EUR
평균 이익:
4.25 EUR
평균 손실:
-8.44 EUR
연속 최대 손실:
10 (-211.96 EUR)
연속 최대 손실:
-370.03 EUR (4)
월별 성장률:
0.28%
연간 예측:
3.41%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
796.10 EUR (27.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.93% (796.10 EUR)
자본금별:
31.52% (1 021.90 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|269
|GBPJPY
|254
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|171
|EURJPY
|118
|AUDUSD
|42
|XUS30
|41
|USDCAD
|39
|GBPCAD
|33
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURNZD
|8
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|4
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|511
|GBPJPY
|250
|XAUUSD
|916
|EURUSD
|145
|EURJPY
|-57
|AUDUSD
|105
|XUS30
|66
|USDCAD
|22
|GBPCAD
|14
|CHFJPY
|22
|CADJPY
|-5
|AUDJPY
|-15
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-51
|AUDCAD
|9
|GBPAUD
|-10
|GBPNZD
|1
|EURGBP
|5
|EURAUD
|-10
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|0
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|-2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|25K
|GBPJPY
|26K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|10K
|EURJPY
|995
|AUDUSD
|5.3K
|XUS30
|31K
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.8K
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|-343
|AUDJPY
|-1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-2.9K
|AUDCAD
|498
|GBPAUD
|-798
|GBPNZD
|-89
|EURGBP
|205
|EURAUD
|-606
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|ETHUSD
|5.2K
|USDCHF
|290
|NZDJPY
|160
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|109
|EURCHF
|148
|EURCAD
|45
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|74
|NZDCHF
|-59
최고의 거래: +92.55 EUR
최악의 거래: -120 EUR
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +88.69 EUR
연속 최대 손실: -211.96 EUR
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
리뷰 없음
