시그널 / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 리뷰
안정성
48
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 115%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 287
이익 거래:
992 (77.07%)
손실 거래:
295 (22.92%)
최고의 거래:
92.55 EUR
최악의 거래:
-120.20 EUR
총 수익:
4 216.20 EUR (325 820 pips)
총 손실:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
연속 최대 이익:
39 (88.69 EUR)
연속 최대 이익:
608.09 EUR (11)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
62.02%
최대 입금량:
16.68%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
512 (39.78%)
숏(주식차입매도):
775 (60.22%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
1.34 EUR
평균 이익:
4.25 EUR
평균 손실:
-8.44 EUR
연속 최대 손실:
10 (-211.96 EUR)
연속 최대 손실:
-370.03 EUR (4)
월별 성장률:
0.28%
연간 예측:
3.41%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
796.10 EUR (27.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.93% (796.10 EUR)
자본금별:
31.52% (1 021.90 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 269
GBPJPY 254
XAUUSD 202
EURUSD 171
EURJPY 118
AUDUSD 42
XUS30 41
USDCAD 39
GBPCAD 33
CHFJPY 21
CADJPY 19
AUDJPY 11
USDJPY 10
EURNZD 8
AUDCAD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 5
EURGBP 4
EURAUD 4
XUSTEC 3
BTCUSD 3
ETHUSD 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 511
GBPJPY 250
XAUUSD 916
EURUSD 145
EURJPY -57
AUDUSD 105
XUS30 66
USDCAD 22
GBPCAD 14
CHFJPY 22
CADJPY -5
AUDJPY -15
USDJPY 13
EURNZD -51
AUDCAD 9
GBPAUD -10
GBPNZD 1
EURGBP 5
EURAUD -10
XUSTEC 12
BTCUSD 6
ETHUSD 0
USDCHF 5
NZDJPY 3
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 5
EURCAD 1
NZDUSD 3
NZDCAD 1
NZDCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 25K
GBPJPY 26K
XAUUSD 9.3K
EURUSD 10K
EURJPY 995
AUDUSD 5.3K
XUS30 31K
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.8K
CHFJPY 1.7K
CADJPY -343
AUDJPY -1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD -2.9K
AUDCAD 498
GBPAUD -798
GBPNZD -89
EURGBP 205
EURAUD -606
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
ETHUSD 5.2K
USDCHF 290
NZDJPY 160
AUDNZD 0
AUDCHF 109
EURCHF 148
EURCAD 45
NZDUSD 92
NZDCAD 74
NZDCHF -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +92.55 EUR
최악의 거래: -120 EUR
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +88.69 EUR
연속 최대 손실: -211.96 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KeyToMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

KeyToMarkets-Live
1.25 × 77
Pepperstone-Demo01
1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

리뷰 없음
2026.01.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Wolf Pro Gold
월별 39 USD
115%
0
0
USD
3.2K
EUR
48
73%
1 287
77%
62%
1.69
1.34
EUR
32%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.