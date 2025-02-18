シグナルセクション
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 115%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 286
利益トレード:
991 (77.06%)
損失トレード:
295 (22.94%)
ベストトレード:
92.55 EUR
最悪のトレード:
-120.20 EUR
総利益:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
総損失:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
最大連続の勝ち:
39 (88.69 EUR)
最大連続利益:
608.09 EUR (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
62.02%
最大入金額:
16.68%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
512 (39.81%)
短いトレード:
774 (60.19%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
1.34 EUR
平均利益:
4.25 EUR
平均損失:
-8.44 EUR
最大連続の負け:
10 (-211.96 EUR)
最大連続損失:
-370.03 EUR (4)
月間成長:
3.06%
年間予想:
37.17%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
796.10 EUR (27.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.93% (796.10 EUR)
エクイティによる:
31.52% (1 021.90 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 269
GBPJPY 254
XAUUSD 202
EURUSD 171
EURJPY 118
AUDUSD 42
XUS30 41
USDCAD 39
GBPCAD 33
CHFJPY 21
CADJPY 19
AUDJPY 11
USDJPY 10
EURNZD 8
AUDCAD 6
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURGBP 4
EURAUD 4
XUSTEC 3
BTCUSD 3
ETHUSD 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 511
GBPJPY 250
XAUUSD 916
EURUSD 145
EURJPY -57
AUDUSD 105
XUS30 66
USDCAD 22
GBPCAD 14
CHFJPY 22
CADJPY -5
AUDJPY -15
USDJPY 13
EURNZD -51
AUDCAD 9
GBPNZD 1
GBPAUD -14
EURGBP 5
EURAUD -10
XUSTEC 12
BTCUSD 6
ETHUSD 0
USDCHF 5
NZDJPY 3
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 5
EURCAD 1
NZDUSD 3
NZDCAD 1
NZDCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 25K
GBPJPY 26K
XAUUSD 9.3K
EURUSD 10K
EURJPY 995
AUDUSD 5.3K
XUS30 31K
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.8K
CHFJPY 1.7K
CADJPY -343
AUDJPY -1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD -2.9K
AUDCAD 498
GBPNZD -89
GBPAUD -1.1K
EURGBP 205
EURAUD -606
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
ETHUSD 5.2K
USDCHF 290
NZDJPY 160
AUDNZD 0
AUDCHF 109
EURCHF 148
EURCAD 45
NZDUSD 92
NZDCAD 74
NZDCHF -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +92.55 EUR
最悪のトレード: -120 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +88.69 EUR
最大連続損失: -211.96 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KeyToMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

KeyToMarkets-Live
1.25 × 77
Pepperstone-Demo01
1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

レビューなし
2025.12.30 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
