- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 286
利益トレード:
991 (77.06%)
損失トレード:
295 (22.94%)
ベストトレード:
92.55 EUR
最悪のトレード:
-120.20 EUR
総利益:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
総損失:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
最大連続の勝ち:
39 (88.69 EUR)
最大連続利益:
608.09 EUR (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
62.02%
最大入金額:
16.68%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
512 (39.81%)
短いトレード:
774 (60.19%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
1.34 EUR
平均利益:
4.25 EUR
平均損失:
-8.44 EUR
最大連続の負け:
10 (-211.96 EUR)
最大連続損失:
-370.03 EUR (4)
月間成長:
3.06%
年間予想:
37.17%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
796.10 EUR (27.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.93% (796.10 EUR)
エクイティによる:
31.52% (1 021.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|269
|GBPJPY
|254
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|171
|EURJPY
|118
|AUDUSD
|42
|XUS30
|41
|USDCAD
|39
|GBPCAD
|33
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURNZD
|8
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|4
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|511
|GBPJPY
|250
|XAUUSD
|916
|EURUSD
|145
|EURJPY
|-57
|AUDUSD
|105
|XUS30
|66
|USDCAD
|22
|GBPCAD
|14
|CHFJPY
|22
|CADJPY
|-5
|AUDJPY
|-15
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-51
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|-14
|EURGBP
|5
|EURAUD
|-10
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|0
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|25K
|GBPJPY
|26K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|10K
|EURJPY
|995
|AUDUSD
|5.3K
|XUS30
|31K
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.8K
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|-343
|AUDJPY
|-1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-2.9K
|AUDCAD
|498
|GBPNZD
|-89
|GBPAUD
|-1.1K
|EURGBP
|205
|EURAUD
|-606
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|ETHUSD
|5.2K
|USDCHF
|290
|NZDJPY
|160
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|109
|EURCHF
|148
|EURCAD
|45
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|74
|NZDCHF
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +92.55 EUR
最悪のトレード: -120 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +88.69 EUR
最大連続損失: -211.96 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KeyToMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
KeyToMarkets-Live
|1.25 × 77
|
Pepperstone-Demo01
|1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
115%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
46
73%
1 286
77%
62%
1.69
1.34
EUR
EUR
32%
1:500