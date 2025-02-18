SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 comentarios
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 115%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 286
Transacciones Rentables:
991 (77.06%)
Transacciones Irrentables:
295 (22.94%)
Mejor transacción:
92.55 EUR
Peor transacción:
-120.20 EUR
Beneficio Bruto:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (88.69 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
608.09 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
62.02%
Carga máxima del depósito:
16.68%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.17
Transacciones Largas:
512 (39.81%)
Transacciones Cortas:
774 (60.19%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
1.34 EUR
Beneficio medio:
4.25 EUR
Pérdidas medias:
-8.44 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-211.96 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-370.03 EUR (4)
Crecimiento al mes:
3.06%
Pronóstico anual:
37.17%
Trading algorítmico:
73%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
796.10 EUR (27.93%)
Reducción relativa:
De balance:
27.93% (796.10 EUR)
De fondos:
31.52% (1 021.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 269
GBPJPY 254
XAUUSD 202
EURUSD 171
EURJPY 118
AUDUSD 42
XUS30 41
USDCAD 39
GBPCAD 33
CHFJPY 21
CADJPY 19
AUDJPY 11
USDJPY 10
EURNZD 8
AUDCAD 6
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURGBP 4
EURAUD 4
XUSTEC 3
BTCUSD 3
ETHUSD 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 511
GBPJPY 250
XAUUSD 916
EURUSD 145
EURJPY -57
AUDUSD 105
XUS30 66
USDCAD 22
GBPCAD 14
CHFJPY 22
CADJPY -5
AUDJPY -15
USDJPY 13
EURNZD -51
AUDCAD 9
GBPNZD 1
GBPAUD -14
EURGBP 5
EURAUD -10
XUSTEC 12
BTCUSD 6
ETHUSD 0
USDCHF 5
NZDJPY 3
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 5
EURCAD 1
NZDUSD 3
NZDCAD 1
NZDCHF -2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 25K
GBPJPY 26K
XAUUSD 9.3K
EURUSD 10K
EURJPY 995
AUDUSD 5.3K
XUS30 31K
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.8K
CHFJPY 1.7K
CADJPY -343
AUDJPY -1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD -2.9K
AUDCAD 498
GBPNZD -89
GBPAUD -1.1K
EURGBP 205
EURAUD -606
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
ETHUSD 5.2K
USDCHF 290
NZDJPY 160
AUDNZD 0
AUDCHF 109
EURCHF 148
EURCAD 45
NZDUSD 92
NZDCAD 74
NZDCHF -59
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +92.55 EUR
Peor transacción: -120 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +88.69 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -211.96 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KeyToMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

KeyToMarkets-Live
1.25 × 77
Pepperstone-Demo01
1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

No hay comentarios
2025.12.30 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
