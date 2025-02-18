СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 115%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 286
Прибыльных трейдов:
991 (77.06%)
Убыточных трейдов:
295 (22.94%)
Лучший трейд:
92.55 EUR
Худший трейд:
-120.20 EUR
Общая прибыль:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
Общий убыток:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (88.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
608.09 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
62.02%
Макс. загрузка депозита:
16.68%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
512 (39.81%)
Коротких трейдов:
774 (60.19%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.34 EUR
Средняя прибыль:
4.25 EUR
Средний убыток:
-8.44 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-211.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-370.03 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.06%
Годовой прогноз:
37.17%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
796.10 EUR (27.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.93% (796.10 EUR)
По эквити:
31.52% (1 021.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 269
GBPJPY 254
XAUUSD 202
EURUSD 171
EURJPY 118
AUDUSD 42
XUS30 41
USDCAD 39
GBPCAD 33
CHFJPY 21
CADJPY 19
AUDJPY 11
USDJPY 10
EURNZD 8
AUDCAD 6
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURGBP 4
EURAUD 4
XUSTEC 3
BTCUSD 3
ETHUSD 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 511
GBPJPY 250
XAUUSD 916
EURUSD 145
EURJPY -57
AUDUSD 105
XUS30 66
USDCAD 22
GBPCAD 14
CHFJPY 22
CADJPY -5
AUDJPY -15
USDJPY 13
EURNZD -51
AUDCAD 9
GBPNZD 1
GBPAUD -14
EURGBP 5
EURAUD -10
XUSTEC 12
BTCUSD 6
ETHUSD 0
USDCHF 5
NZDJPY 3
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 5
EURCAD 1
NZDUSD 3
NZDCAD 1
NZDCHF -2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 25K
GBPJPY 26K
XAUUSD 9.3K
EURUSD 10K
EURJPY 995
AUDUSD 5.3K
XUS30 31K
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.8K
CHFJPY 1.7K
CADJPY -343
AUDJPY -1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD -2.9K
AUDCAD 498
GBPNZD -89
GBPAUD -1.1K
EURGBP 205
EURAUD -606
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
ETHUSD 5.2K
USDCHF 290
NZDJPY 160
AUDNZD 0
AUDCHF 109
EURCHF 148
EURCAD 45
NZDUSD 92
NZDCAD 74
NZDCHF -59
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.55 EUR
Худший трейд: -120 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.69 EUR
Макс. убыток в серии: -211.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KeyToMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

KeyToMarkets-Live
1.25 × 77
Pepperstone-Demo01
1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

Нет отзывов
2025.12.30 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wolf Pro Gold
115%
0
0
USD
3.2K
EUR
46
73%
1 286
77%
62%
1.69
1.34
EUR
32%
1:500
