- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 286
Прибыльных трейдов:
991 (77.06%)
Убыточных трейдов:
295 (22.94%)
Лучший трейд:
92.55 EUR
Худший трейд:
-120.20 EUR
Общая прибыль:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
Общий убыток:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (88.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
608.09 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
62.02%
Макс. загрузка депозита:
16.68%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
512 (39.81%)
Коротких трейдов:
774 (60.19%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.34 EUR
Средняя прибыль:
4.25 EUR
Средний убыток:
-8.44 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-211.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-370.03 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.06%
Годовой прогноз:
37.17%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
796.10 EUR (27.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.93% (796.10 EUR)
По эквити:
31.52% (1 021.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|269
|GBPJPY
|254
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|171
|EURJPY
|118
|AUDUSD
|42
|XUS30
|41
|USDCAD
|39
|GBPCAD
|33
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURNZD
|8
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|4
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|511
|GBPJPY
|250
|XAUUSD
|916
|EURUSD
|145
|EURJPY
|-57
|AUDUSD
|105
|XUS30
|66
|USDCAD
|22
|GBPCAD
|14
|CHFJPY
|22
|CADJPY
|-5
|AUDJPY
|-15
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-51
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|-14
|EURGBP
|5
|EURAUD
|-10
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|0
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|25K
|GBPJPY
|26K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|10K
|EURJPY
|995
|AUDUSD
|5.3K
|XUS30
|31K
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.8K
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|-343
|AUDJPY
|-1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-2.9K
|AUDCAD
|498
|GBPNZD
|-89
|GBPAUD
|-1.1K
|EURGBP
|205
|EURAUD
|-606
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|ETHUSD
|5.2K
|USDCHF
|290
|NZDJPY
|160
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|109
|EURCHF
|148
|EURCAD
|45
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|74
|NZDCHF
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.55 EUR
Худший трейд: -120 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.69 EUR
Макс. убыток в серии: -211.96 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KeyToMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
KeyToMarkets-Live
|1.25 × 77
|
Pepperstone-Demo01
|1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
115%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
46
73%
1 286
77%
62%
1.69
1.34
EUR
EUR
32%
1:500