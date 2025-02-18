- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 286
Negociações com lucro:
991 (77.06%)
Negociações com perda:
295 (22.94%)
Melhor negociação:
92.55 EUR
Pior negociação:
-120.20 EUR
Lucro bruto:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
Perda bruta:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (88.69 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
608.09 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
62.02%
Depósito máximo carregado:
16.68%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
512 (39.81%)
Negociações curtas:
774 (60.19%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
1.34 EUR
Lucro médio:
4.25 EUR
Perda média:
-8.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-211.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-370.03 EUR (4)
Crescimento mensal:
3.06%
Previsão anual:
37.17%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
796.10 EUR (27.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.93% (796.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
31.52% (1 021.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|269
|GBPJPY
|254
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|171
|EURJPY
|118
|AUDUSD
|42
|XUS30
|41
|USDCAD
|39
|GBPCAD
|33
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURNZD
|8
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|4
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|511
|GBPJPY
|250
|XAUUSD
|916
|EURUSD
|145
|EURJPY
|-57
|AUDUSD
|105
|XUS30
|66
|USDCAD
|22
|GBPCAD
|14
|CHFJPY
|22
|CADJPY
|-5
|AUDJPY
|-15
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-51
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|-14
|EURGBP
|5
|EURAUD
|-10
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|0
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|25K
|GBPJPY
|26K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|10K
|EURJPY
|995
|AUDUSD
|5.3K
|XUS30
|31K
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.8K
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|-343
|AUDJPY
|-1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-2.9K
|AUDCAD
|498
|GBPNZD
|-89
|GBPAUD
|-1.1K
|EURGBP
|205
|EURAUD
|-606
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|ETHUSD
|5.2K
|USDCHF
|290
|NZDJPY
|160
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|109
|EURCHF
|148
|EURCAD
|45
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|74
|NZDCHF
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +92.55 EUR
Pior negociação: -120 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +88.69 EUR
Máxima perda consecutiva: -211.96 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KeyToMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
KeyToMarkets-Live
|1.25 × 77
|
Pepperstone-Demo01
|1.88 × 16
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
