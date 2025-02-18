- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
912
Profit Trade:
697 (76.42%)
Loss Trade:
215 (23.57%)
Best Trade:
92.55 EUR
Worst Trade:
-120.20 EUR
Profitto lordo:
3 408.45 EUR (255 098 pips)
Perdita lorda:
-1 748.03 EUR (114 455 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (88.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
608.09 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
44.91%
Massimo carico di deposito:
16.68%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
363 (39.80%)
Short Trade:
549 (60.20%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.82 EUR
Profitto medio:
4.89 EUR
Perdita media:
-8.13 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-211.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-370.03 EUR (4)
Crescita mensile:
16.86%
Previsione annuale:
204.60%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
796.10 EUR (27.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.93% (796.10 EUR)
Per equità:
17.85% (378.27 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|213
|GBPJPY
|171
|EURUSD
|152
|XAUUSD
|104
|EURJPY
|68
|XUS30
|38
|USDCAD
|38
|AUDUSD
|38
|GBPCAD
|23
|CADJPY
|16
|CHFJPY
|10
|USDJPY
|9
|AUDJPY
|6
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|3
|EURNZD
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|372
|GBPJPY
|238
|EURUSD
|90
|XAUUSD
|990
|EURJPY
|90
|XUS30
|57
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|90
|GBPCAD
|-24
|CADJPY
|-13
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|12
|AUDJPY
|-24
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|-8
|EURNZD
|0
|ETHUSD
|0
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|-19
|USDCHF
|10
|EURAUD
|-18
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|20K
|GBPJPY
|20K
|EURUSD
|8K
|XAUUSD
|16K
|EURJPY
|6.9K
|XUS30
|21K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-161
|CADJPY
|-788
|CHFJPY
|688
|USDJPY
|983
|AUDJPY
|-1.7K
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|AUDCAD
|99
|GBPNZD
|-629
|EURNZD
|50
|ETHUSD
|5.2K
|EURGBP
|159
|GBPAUD
|-1.4K
|USDCHF
|397
|EURAUD
|-1K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.55 EUR
Worst Trade: -120 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.96 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.73 × 11
|
KeyToMarkets-Live
|1.31 × 59
Software di trading che lavora in totale autonomia sui mercati finanziari con molteplici strategie sulle principali coppie Forex e sul Gold, su time frame H1. Le strategie che utilizza sono state create e testate dai nostri trader esperti 5 anni fa, e la stiamo utilizzando ottenendo ottimi risultati.
Il software lavora sulle inefficienze di mercato, per ogni posizione inserisce stop loss e take profit.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
111%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
33
62%
912
76%
45%
1.94
1.82
EUR
EUR
28%
1:500