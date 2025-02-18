SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 111%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
912
Profit Trade:
697 (76.42%)
Loss Trade:
215 (23.57%)
Best Trade:
92.55 EUR
Worst Trade:
-120.20 EUR
Profitto lordo:
3 408.45 EUR (255 098 pips)
Perdita lorda:
-1 748.03 EUR (114 455 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (88.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
608.09 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
44.91%
Massimo carico di deposito:
16.68%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
363 (39.80%)
Short Trade:
549 (60.20%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.82 EUR
Profitto medio:
4.89 EUR
Perdita media:
-8.13 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-211.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-370.03 EUR (4)
Crescita mensile:
16.86%
Previsione annuale:
204.60%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
796.10 EUR (27.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.93% (796.10 EUR)
Per equità:
17.85% (378.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 213
GBPJPY 171
EURUSD 152
XAUUSD 104
EURJPY 68
XUS30 38
USDCAD 38
AUDUSD 38
GBPCAD 23
CADJPY 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
AUDJPY 6
XUSTEC 3
BTCUSD 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
EURNZD 3
ETHUSD 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
USDCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 372
GBPJPY 238
EURUSD 90
XAUUSD 990
EURJPY 90
XUS30 57
USDCAD 22
AUDUSD 90
GBPCAD -24
CADJPY -13
CHFJPY 4
USDJPY 12
AUDJPY -24
XUSTEC 12
BTCUSD 6
AUDCAD 1
GBPNZD -8
EURNZD 0
ETHUSD 0
EURGBP 4
GBPAUD -19
USDCHF 10
EURAUD -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 20K
GBPJPY 20K
EURUSD 8K
XAUUSD 16K
EURJPY 6.9K
XUS30 21K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.7K
GBPCAD -161
CADJPY -788
CHFJPY 688
USDJPY 983
AUDJPY -1.7K
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
AUDCAD 99
GBPNZD -629
EURNZD 50
ETHUSD 5.2K
EURGBP 159
GBPAUD -1.4K
USDCHF 397
EURAUD -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.55 EUR
Worst Trade: -120 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.96 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo01
0.73 × 11
KeyToMarkets-Live
1.31 × 59
Software di trading che lavora in totale autonomia sui mercati finanziari con molteplici strategie sulle principali coppie Forex e sul Gold, su time frame H1. Le strategie che utilizza sono state create e testate dai nostri trader esperti 5 anni fa, e la stiamo utilizzando ottenendo ottimi risultati.

Il software lavora sulle inefficienze di mercato, per ogni posizione inserisce stop loss e take profit.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wolf Pro Gold
39USD al mese
111%
0
0
USD
3.2K
EUR
33
62%
912
76%
45%
1.94
1.82
EUR
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.