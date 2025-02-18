信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 115%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 286
盈利交易:
991 (77.06%)
亏损交易:
295 (22.94%)
最好交易:
92.55 EUR
最差交易:
-120.20 EUR
毛利:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
毛利亏损:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
最大连续赢利:
39 (88.69 EUR)
最大连续盈利:
608.09 EUR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
62.02%
最大入金加载:
16.68%
最近交易:
12 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.17
长期交易:
512 (39.81%)
短期交易:
774 (60.19%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.34 EUR
平均利润:
4.25 EUR
平均损失:
-8.44 EUR
最大连续失误:
10 (-211.96 EUR)
最大连续亏损:
-370.03 EUR (4)
每月增长:
3.06%
年度预测:
37.17%
算法交易:
73%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
796.10 EUR (27.93%)
相对跌幅:
结余:
27.93% (796.10 EUR)
净值:
31.52% (1 021.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 269
GBPJPY 254
XAUUSD 202
EURUSD 171
EURJPY 118
AUDUSD 42
XUS30 41
USDCAD 39
GBPCAD 33
CHFJPY 21
CADJPY 19
AUDJPY 11
USDJPY 10
EURNZD 8
AUDCAD 6
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURGBP 4
EURAUD 4
XUSTEC 3
BTCUSD 3
ETHUSD 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 511
GBPJPY 250
XAUUSD 916
EURUSD 145
EURJPY -57
AUDUSD 105
XUS30 66
USDCAD 22
GBPCAD 14
CHFJPY 22
CADJPY -5
AUDJPY -15
USDJPY 13
EURNZD -51
AUDCAD 9
GBPNZD 1
GBPAUD -14
EURGBP 5
EURAUD -10
XUSTEC 12
BTCUSD 6
ETHUSD 0
USDCHF 5
NZDJPY 3
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 5
EURCAD 1
NZDUSD 3
NZDCAD 1
NZDCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 25K
GBPJPY 26K
XAUUSD 9.3K
EURUSD 10K
EURJPY 995
AUDUSD 5.3K
XUS30 31K
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.8K
CHFJPY 1.7K
CADJPY -343
AUDJPY -1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD -2.9K
AUDCAD 498
GBPNZD -89
GBPAUD -1.1K
EURGBP 205
EURAUD -606
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
ETHUSD 5.2K
USDCHF 290
NZDJPY 160
AUDNZD 0
AUDCHF 109
EURCHF 148
EURCAD 45
NZDUSD 92
NZDCAD 74
NZDCHF -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.55 EUR
最差交易: -120 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.69 EUR
最大连续亏损: -211.96 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KeyToMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

KeyToMarkets-Live
1.25 × 77
Pepperstone-Demo01
1.88 × 16
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

2025.12.30 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Wolf Pro Gold
每月39 USD
115%
0
0
USD
3.2K
EUR
46
73%
1 286
77%
62%
1.69
1.34
EUR
32%
1:500
