- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 286
盈利交易:
991 (77.06%)
亏损交易:
295 (22.94%)
最好交易:
92.55 EUR
最差交易:
-120.20 EUR
毛利:
4 213.31 EUR (325 472 pips)
毛利亏损:
-2 489.55 EUR (172 962 pips)
最大连续赢利:
39 (88.69 EUR)
最大连续盈利:
608.09 EUR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
62.02%
最大入金加载:
16.68%
最近交易:
12 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.17
长期交易:
512 (39.81%)
短期交易:
774 (60.19%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.34 EUR
平均利润:
4.25 EUR
平均损失:
-8.44 EUR
最大连续失误:
10 (-211.96 EUR)
最大连续亏损:
-370.03 EUR (4)
每月增长:
3.06%
年度预测:
37.17%
算法交易:
73%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
796.10 EUR (27.93%)
相对跌幅:
结余:
27.93% (796.10 EUR)
净值:
31.52% (1 021.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|269
|GBPJPY
|254
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|171
|EURJPY
|118
|AUDUSD
|42
|XUS30
|41
|USDCAD
|39
|GBPCAD
|33
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURNZD
|8
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|4
|XUSTEC
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|511
|GBPJPY
|250
|XAUUSD
|916
|EURUSD
|145
|EURJPY
|-57
|AUDUSD
|105
|XUS30
|66
|USDCAD
|22
|GBPCAD
|14
|CHFJPY
|22
|CADJPY
|-5
|AUDJPY
|-15
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-51
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|-14
|EURGBP
|5
|EURAUD
|-10
|XUSTEC
|12
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|0
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|25K
|GBPJPY
|26K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|10K
|EURJPY
|995
|AUDUSD
|5.3K
|XUS30
|31K
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.8K
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|-343
|AUDJPY
|-1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-2.9K
|AUDCAD
|498
|GBPNZD
|-89
|GBPAUD
|-1.1K
|EURGBP
|205
|EURAUD
|-606
|XUSTEC
|13K
|BTCUSD
|30K
|ETHUSD
|5.2K
|USDCHF
|290
|NZDJPY
|160
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|109
|EURCHF
|148
|EURCAD
|45
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|74
|NZDCHF
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.55 EUR
最差交易: -120 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.69 EUR
最大连续亏损: -211.96 EUR
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.
The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
115%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
46
73%
1 286
77%
62%
1.69
1.34
EUR
EUR
32%
1:500