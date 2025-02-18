SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wolf Pro Gold
Daniele Devise

Wolf Pro Gold

Daniele Devise
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
910
Bénéfice trades:
695 (76.37%)
Perte trades:
215 (23.63%)
Meilleure transaction:
92.55 EUR
Pire transaction:
-120.20 EUR
Bénéfice brut:
3 407.93 EUR (255 047 pips)
Perte brute:
-1 748.03 EUR (114 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (88.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
608.09 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
44.91%
Charge de dépôt maximale:
16.68%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
363 (39.89%)
Courts trades:
547 (60.11%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.82 EUR
Bénéfice moyen:
4.90 EUR
Perte moyenne:
-8.13 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-211.96 EUR)
Perte consécutive maximale:
-370.03 EUR (4)
Croissance mensuelle:
17.73%
Prévision annuelle:
215.08%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
796.10 EUR (27.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.93% (796.10 EUR)
Par fonds propres:
17.85% (378.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 213
GBPJPY 169
EURUSD 152
XAUUSD 104
EURJPY 68
XUS30 38
USDCAD 38
AUDUSD 38
GBPCAD 23
CADJPY 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
AUDJPY 6
XUSTEC 3
BTCUSD 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
EURNZD 3
ETHUSD 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
USDCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 372
GBPJPY 237
EURUSD 90
XAUUSD 990
EURJPY 90
XUS30 57
USDCAD 22
AUDUSD 90
GBPCAD -24
CADJPY -13
CHFJPY 4
USDJPY 12
AUDJPY -24
XUSTEC 12
BTCUSD 6
AUDCAD 1
GBPNZD -8
EURNZD 0
ETHUSD 0
EURGBP 4
GBPAUD -19
USDCHF 10
EURAUD -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 20K
GBPJPY 20K
EURUSD 8K
XAUUSD 16K
EURJPY 6.9K
XUS30 21K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.7K
GBPCAD -161
CADJPY -788
CHFJPY 688
USDJPY 983
AUDJPY -1.7K
XUSTEC 13K
BTCUSD 30K
AUDCAD 99
GBPNZD -629
EURNZD 50
ETHUSD 5.2K
EURGBP 159
GBPAUD -1.4K
USDCHF 397
EURAUD -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.55 EUR
Pire transaction: -120 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +88.69 EUR
Perte consécutive maximale: -211.96 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KeyToMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01
0.73 × 11
KeyToMarkets-Live
1.31 × 59
Trading software that works in total autonomy on the financial markets with multiple strategies on the main Forex pairs and on Gold, on H1 time frame. The strategies it uses were created and tested by our expert traders 5 years ago, and we are using it with great results.

The software works on market inefficiencies, for each position it inserts stop loss and take profit.

