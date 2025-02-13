SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Use Your Logic
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 222%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
78 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
26 760.84 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
102 045.30 USD (102 021 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
78 (102 045.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102 045.30 USD (78)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
99.16%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
78 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1 308.27 USD
Ortalama kâr:
1 308.27 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.85%
Yıllık tahmin:
85.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (31.85 USD)
Varlığa göre:
48.87% (59 191.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
archived 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
archived 88K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 102K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26 760.84 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +102 045.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of trading days is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.11% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.87% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
