Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2024 435%
FBS-Real-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
167 (98.81%)
Убыточных трейдов:
2 (1.18%)
Лучший трейд:
47 915.97 USD
Худший трейд:
-18.17 USD
Общая прибыль:
210 305.94 USD (293 978 pips)
Общий убыток:
-20.24 USD (2 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
137 (195 249.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
195 249.73 USD (137)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
98.05%
Макс. загрузка депозита:
2.90%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
11573.24
Длинных трейдов:
167 (98.82%)
Коротких трейдов:
2 (1.18%)
Профит фактор:
10390.61
Мат. ожидание:
1 244.29 USD
Средняя прибыль:
1 259.32 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.17 USD (1)
Прирост в месяц:
11.36%
Годовой прогноз:
137.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.17 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.07% (31.85 USD)
По эквити:
48.87% (59 191.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 155
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 59K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 292K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47 915.97 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 137
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +195 249.73 USD
Макс. убыток в серии: -18.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
еще 84...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Нет отзывов
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Use Your Logic
31 USD в месяц
435%
0
0
USD
271K
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
49%
1:500
Копировать

