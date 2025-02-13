- Прирост
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
167 (98.81%)
Убыточных трейдов:
2 (1.18%)
Лучший трейд:
47 915.97 USD
Худший трейд:
-18.17 USD
Общая прибыль:
210 305.94 USD (293 978 pips)
Общий убыток:
-20.24 USD (2 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
137 (195 249.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
195 249.73 USD (137)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
98.05%
Макс. загрузка депозита:
2.90%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
11573.24
Длинных трейдов:
167 (98.82%)
Коротких трейдов:
2 (1.18%)
Профит фактор:
10390.61
Мат. ожидание:
1 244.29 USD
Средняя прибыль:
1 259.32 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.17 USD (1)
Прирост в месяц:
11.36%
Годовой прогноз:
137.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.17 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.07% (31.85 USD)
По эквити:
48.87% (59 191.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|59K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|292K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47 915.97 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 137
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +195 249.73 USD
Макс. убыток в серии: -18.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
