Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 31 USD par mois
croissance depuis 2024 222%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
77 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
26 760.84 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
101 818.20 USD (100 508 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
77 (101 818.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101 818.20 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
99.16%
Charge de dépôt maximale:
2.90%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
77 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1 322.31 USD
Bénéfice moyen:
1 322.31 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
6.93%
Prévision annuelle:
84.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.07% (31.85 USD)
Par fonds propres:
48.87% (59 191.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 66
archived 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
archived 88K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26 760.84 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 77
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +101 818.20 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Aucun avis
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of trading days is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.11% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.87% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
