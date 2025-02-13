- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
77 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
26 760.84 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
101 818.20 USD (100 508 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
77 (101 818.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101 818.20 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
99.16%
Charge de dépôt maximale:
2.90%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
77 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1 322.31 USD
Bénéfice moyen:
1 322.31 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
6.93%
Prévision annuelle:
84.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.07% (31.85 USD)
Par fonds propres:
48.87% (59 191.74 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|archived
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|14K
|archived
|88K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|101K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +26 760.84 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 77
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +101 818.20 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 plus...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
