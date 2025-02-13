- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
167 (98.81%)
Verlusttrades:
2 (1.18%)
Bester Trade:
47 915.97 USD
Schlechtester Trade:
-18.17 USD
Bruttoprofit:
210 305.94 USD (293 978 pips)
Bruttoverlust:
-20.24 USD (2 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
137 (195 249.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195 249.73 USD (137)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
98.05%
Max deposit load:
2.90%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
11573.24
Long-Positionen:
167 (98.82%)
Short-Positionen:
2 (1.18%)
Profit-Faktor:
10390.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1 244.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 259.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-18.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.36%
Jahresprognose:
137.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.17 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.07% (31.85 USD)
Kapital:
48.87% (59 191.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|59K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|292K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47 915.97 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 137
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195 249.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
noch 84 ...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
31 USD pro Monat
435%
0
0
USD
USD
271K
USD
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
USD
49%
1:500