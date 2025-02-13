SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Use Your Logic
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 31 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 435%
FBS-Real-6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
167 (98.81%)
Verlusttrades:
2 (1.18%)
Bester Trade:
47 915.97 USD
Schlechtester Trade:
-18.17 USD
Bruttoprofit:
210 305.94 USD (293 978 pips)
Bruttoverlust:
-20.24 USD (2 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
137 (195 249.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195 249.73 USD (137)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
98.05%
Max deposit load:
2.90%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
11573.24
Long-Positionen:
167 (98.82%)
Short-Positionen:
2 (1.18%)
Profit-Faktor:
10390.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1 244.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 259.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-18.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.36%
Jahresprognose:
137.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.17 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.07% (31.85 USD)
Kapital:
48.87% (59 191.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 155
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 59K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 292K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47 915.97 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 137
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195 249.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
noch 84 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Keine Bewertungen
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Use Your Logic
31 USD pro Monat
435%
0
0
USD
271K
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
49%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.