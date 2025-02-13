- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
167 (98.81%)
손실 거래:
2 (1.18%)
최고의 거래:
47 915.97 USD
최악의 거래:
-18.17 USD
총 수익:
210 305.94 USD (293 978 pips)
총 손실:
-20.24 USD (2 023 pips)
연속 최대 이익:
137 (195 249.73 USD)
연속 최대 이익:
195 249.73 USD (137)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
98.05%
최대 입금량:
2.90%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
11573.24
롱(주식매수):
167 (98.82%)
숏(주식차입매도):
2 (1.18%)
수익 요인:
10390.61
기대수익:
1 244.29 USD
평균 이익:
1 259.32 USD
평균 손실:
-10.12 USD
연속 최대 손실:
1 (-18.17 USD)
연속 최대 손실:
-18.17 USD (1)
월별 성장률:
11.36%
연간 예측:
137.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.17 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.07% (31.85 USD)
자본금별:
48.87% (59 191.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|59K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|292K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47 915.97 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 137
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +195 249.73 USD
연속 최대 손실: -18.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
리뷰 없음
