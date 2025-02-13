- Crescimento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
168 (98.82%)
Negociações com perda:
2 (1.18%)
Melhor negociação:
47 915.97 USD
Pior negociação:
-18.17 USD
Lucro bruto:
210 767.72 USD (296 077 pips)
Perda bruta:
-20.24 USD (2 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
137 (195 249.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195 249.73 USD (137)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
98.05%
Depósito máximo carregado:
2.90%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
11598.65
Negociações longas:
168 (98.82%)
Negociações curtas:
2 (1.18%)
Fator de lucro:
10413.42
Valor esperado:
1 239.69 USD
Lucro médio:
1 254.57 USD
Perda média:
-10.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.17 USD (1)
Crescimento mensal:
11.55%
Previsão anual:
140.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.17 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.07% (31.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.87% (59 191.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|60K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|294K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47 915.97 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 137
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195 249.73 USD
Máxima perda consecutiva: -18.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
