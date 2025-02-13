SinaisSeções
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 comentários
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD por mês
crescimento desde 2024 436%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
168 (98.82%)
Negociações com perda:
2 (1.18%)
Melhor negociação:
47 915.97 USD
Pior negociação:
-18.17 USD
Lucro bruto:
210 767.72 USD (296 077 pips)
Perda bruta:
-20.24 USD (2 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
137 (195 249.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195 249.73 USD (137)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
98.05%
Depósito máximo carregado:
2.90%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
11598.65
Negociações longas:
168 (98.82%)
Negociações curtas:
2 (1.18%)
Fator de lucro:
10413.42
Valor esperado:
1 239.69 USD
Lucro médio:
1 254.57 USD
Perda média:
-10.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.17 USD (1)
Crescimento mensal:
11.55%
Previsão anual:
140.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.17 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.07% (31.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.87% (59 191.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 156
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 60K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 294K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47 915.97 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 137
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195 249.73 USD
Máxima perda consecutiva: -18.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 mais ...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Sem comentários
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
