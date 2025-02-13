SeñalesSecciones
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 comentarios
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 435%
FBS-Real-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
167 (98.81%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.18%)
Mejor transacción:
47 915.97 USD
Peor transacción:
-18.17 USD
Beneficio Bruto:
210 305.94 USD (293 978 pips)
Pérdidas Brutas:
-20.24 USD (2 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
137 (195 249.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195 249.73 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
98.05%
Carga máxima del depósito:
2.90%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
11573.24
Transacciones Largas:
167 (98.82%)
Transacciones Cortas:
2 (1.18%)
Factor de Beneficio:
10390.61
Beneficio Esperado:
1 244.29 USD
Beneficio medio:
1 259.32 USD
Pérdidas medias:
-10.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-18.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.36%
Pronóstico anual:
137.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.17 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.07% (31.85 USD)
De fondos:
48.87% (59 191.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 155
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 59K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 292K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47 915.97 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 137
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +195 249.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
otros 84...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
No hay comentarios
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
