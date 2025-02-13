信号部分
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0条评论
可靠性
72
0 / 0 USD
每月复制 31 USD per 
增长自 2024 435%
FBS-Real-6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
169
盈利交易:
167 (98.81%)
亏损交易:
2 (1.18%)
最好交易:
47 915.97 USD
最差交易:
-18.17 USD
毛利:
210 305.94 USD (293 978 pips)
毛利亏损:
-20.24 USD (2 023 pips)
最大连续赢利:
137 (195 249.73 USD)
最大连续盈利:
195 249.73 USD (137)
夏普比率:
0.27
交易活动:
98.05%
最大入金加载:
2.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 天
采收率:
11573.24
长期交易:
167 (98.82%)
短期交易:
2 (1.18%)
利润因子:
10390.61
预期回报:
1 244.29 USD
平均利润:
1 259.32 USD
平均损失:
-10.12 USD
最大连续失误:
1 (-18.17 USD)
最大连续亏损:
-18.17 USD (1)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.17 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.07% (31.85 USD)
净值:
48.87% (59 191.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 155
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 59K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 292K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47 915.97 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 137
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195 249.73 USD
最大连续亏损: -18.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 更多...
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
没有评论
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
