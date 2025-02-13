- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
167 (98.81%)
亏损交易:
2 (1.18%)
最好交易:
47 915.97 USD
最差交易:
-18.17 USD
毛利:
210 305.94 USD (293 978 pips)
毛利亏损:
-20.24 USD (2 023 pips)
最大连续赢利:
137 (195 249.73 USD)
最大连续盈利:
195 249.73 USD (137)
夏普比率:
0.27
交易活动:
98.05%
最大入金加载:
2.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 天
采收率:
11573.24
长期交易:
167 (98.82%)
短期交易:
2 (1.18%)
利润因子:
10390.61
预期回报:
1 244.29 USD
平均利润:
1 259.32 USD
平均损失:
-10.12 USD
最大连续失误:
1 (-18.17 USD)
最大连续亏损:
-18.17 USD (1)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.17 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.07% (31.85 USD)
净值:
48.87% (59 191.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|59K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|292K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47 915.97 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 137
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195 249.73 USD
最大连续亏损: -18.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
435%
0
0
USD
USD
271K
USD
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
USD
49%
1:500