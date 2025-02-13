SegnaliSezioni
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2024 222%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
78 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26 760.84 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
102 045.30 USD (102 021 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
78 (102 045.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102 045.30 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
99.16%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
78 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1 308.27 USD
Profitto medio:
1 308.27 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.95%
Previsione annuale:
85.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (31.85 USD)
Per equità:
48.87% (59 191.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
archived 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
archived 88K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 102K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26 760.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +102 045.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of trading days is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.11% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.87% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Use Your Logic
31USD al mese
222%
0
0
USD
163K
USD
56
0%
78
100%
99%
n/a
1 308.27
USD
49%
1:500
Copia

