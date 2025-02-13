- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
169
利益トレード:
167 (98.81%)
損失トレード:
2 (1.18%)
ベストトレード:
47 915.97 USD
最悪のトレード:
-18.17 USD
総利益:
210 305.94 USD (293 978 pips)
総損失:
-20.24 USD (2 023 pips)
最大連続の勝ち:
137 (195 249.73 USD)
最大連続利益:
195 249.73 USD (137)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
98.05%
最大入金額:
2.90%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
11573.24
長いトレード:
167 (98.82%)
短いトレード:
2 (1.18%)
プロフィットファクター:
10390.61
期待されたペイオフ:
1 244.29 USD
平均利益:
1 259.32 USD
平均損失:
-10.12 USD
最大連続の負け:
1 (-18.17 USD)
最大連続損失:
-18.17 USD (1)
月間成長:
11.36%
年間予想:
137.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.17 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.07% (31.85 USD)
エクイティによる:
48.87% (59 191.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|archived
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|59K
|archived
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|292K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47 915.97 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 137
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +195 249.73 USD
最大連続損失: -18.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
31 USD/月
435%
0
0
USD
USD
271K
USD
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
USD
49%
1:500