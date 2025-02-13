シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Use Your Logic
Reno Johan Prasetyo

Use Your Logic

Reno Johan Prasetyo
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  31  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 435%
FBS-Real-6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
169
利益トレード:
167 (98.81%)
損失トレード:
2 (1.18%)
ベストトレード:
47 915.97 USD
最悪のトレード:
-18.17 USD
総利益:
210 305.94 USD (293 978 pips)
総損失:
-20.24 USD (2 023 pips)
最大連続の勝ち:
137 (195 249.73 USD)
最大連続利益:
195 249.73 USD (137)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
98.05%
最大入金額:
2.90%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
11573.24
長いトレード:
167 (98.82%)
短いトレード:
2 (1.18%)
プロフィットファクター:
10390.61
期待されたペイオフ:
1 244.29 USD
平均利益:
1 259.32 USD
平均損失:
-10.12 USD
最大連続の負け:
1 (-18.17 USD)
最大連続損失:
-18.17 USD (1)
月間成長:
11.36%
年間予想:
137.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.17 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.07% (31.85 USD)
エクイティによる:
48.87% (59 191.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 155
archived 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 59K
archived 151K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 292K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47 915.97 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 137
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +195 249.73 USD
最大連続損失: -18.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
レビューなし
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 10:38
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.46% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of trades performed within 22 days. This comprises 4.77% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 10:38
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.82% of days out of 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Share of trading days is too low
2025.11.10 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Use Your Logic
31 USD/月
435%
0
0
USD
271K
USD
72
0%
169
98%
98%
10390.60
1 244.29
USD
49%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください