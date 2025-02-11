- Büyüme
İşlemler:
522
Kârla kapanan işlemler:
215 (41.18%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (58.81%)
En iyi işlem:
297.70 USD
En kötü işlem:
-302.27 USD
Brüt kâr:
25 366.07 USD (641 931 pips)
Brüt zarar:
-23 208.52 USD (580 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 277.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 277.78 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
71.38%
Maks. mevduat yükü:
21.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
318 (60.92%)
Satış işlemleri:
204 (39.08%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
117.98 USD
Ortalama zarar:
-75.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 810.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 810.58 USD (23)
Aylık büyüme:
48.63%
Yıllık tahmin:
589.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
706.90 USD
Maksimum:
3 742.10 USD (92.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.16% (3 742.10 USD)
Varlığa göre:
12.97% (603.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|474
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|196
|USDJPY
|-121
|GBPJPY
|-195
|USDCAD
|98
|CHFJPY
|-173
|AUDUSD
|61
|EURJPY
|-87
|AUDJPY
|-29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|72K
|EURUSD
|402
|GBPUSD
|5.1K
|USDJPY
|-4.3K
|GBPJPY
|-6.6K
|USDCAD
|3.5K
|CHFJPY
|-6K
|AUDUSD
|1.6K
|EURJPY
|-3K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +297.70 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +1 277.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 810.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
