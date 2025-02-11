SinyallerBölümler
Bangkit Setiawan

Setiawan

Bangkit Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 86%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
522
Kârla kapanan işlemler:
215 (41.18%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (58.81%)
En iyi işlem:
297.70 USD
En kötü işlem:
-302.27 USD
Brüt kâr:
25 366.07 USD (641 931 pips)
Brüt zarar:
-23 208.52 USD (580 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 277.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 277.78 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
71.38%
Maks. mevduat yükü:
21.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
318 (60.92%)
Satış işlemleri:
204 (39.08%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
117.98 USD
Ortalama zarar:
-75.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 810.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 810.58 USD (23)
Aylık büyüme:
48.63%
Yıllık tahmin:
589.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
706.90 USD
Maksimum:
3 742.10 USD (92.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.16% (3 742.10 USD)
Varlığa göre:
12.97% (603.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 474
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDJPY 8
GBPJPY 6
USDCAD 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 2
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.4K
EURUSD 10
GBPUSD 196
USDJPY -121
GBPJPY -195
USDCAD 98
CHFJPY -173
AUDUSD 61
EURJPY -87
AUDJPY -29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
EURUSD 402
GBPUSD 5.1K
USDJPY -4.3K
GBPJPY -6.6K
USDCAD 3.5K
CHFJPY -6K
AUDUSD 1.6K
EURJPY -3K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +297.70 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +1 277.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 810.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real9
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 07:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 15:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 20:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Setiawan
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
6.1K
USD
42
0%
522
41%
71%
1.09
4.13
USD
54%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.