Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real9 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 Exness-Real33 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 2 Alpari-PRO 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 310 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya