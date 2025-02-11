SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Setiawan
Bangkit Setiawan

Setiawan

Bangkit Setiawan
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 86%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
520
Bénéfice trades:
214 (41.15%)
Perte trades:
306 (58.85%)
Meilleure transaction:
297.70 USD
Pire transaction:
-302.27 USD
Bénéfice brut:
25 247.70 USD (638 931 pips)
Perte brute:
-23 087.30 USD (577 491 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 277.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 277.78 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
71.38%
Charge de dépôt maximale:
21.68%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
317 (60.96%)
Courts trades:
203 (39.04%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
4.15 USD
Bénéfice moyen:
117.98 USD
Perte moyenne:
-75.45 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 810.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 810.58 USD (23)
Croissance mensuelle:
45.55%
Prévision annuelle:
552.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
706.90 USD
Maximal:
3 742.10 USD (92.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.16% (3 742.10 USD)
Par fonds propres:
12.97% (603.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 472
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDJPY 8
GBPJPY 6
USDCAD 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 2
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
EURUSD 10
GBPUSD 196
USDJPY -121
GBPJPY -195
USDCAD 98
CHFJPY -173
AUDUSD 61
EURJPY -87
AUDJPY -29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
EURUSD 402
GBPUSD 5.1K
USDJPY -4.3K
GBPJPY -6.6K
USDCAD 3.5K
CHFJPY -6K
AUDUSD 1.6K
EURJPY -3K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +297.70 USD
Pire transaction: -302 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +1 277.78 USD
Perte consécutive maximale: -2 810.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real9
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
310 plus...
Aucun avis
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 07:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 15:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 20:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
