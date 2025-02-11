SegnaliSezioni
Bangkit Setiawan

Setiawan

Bangkit Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 86%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
522
Profit Trade:
215 (41.18%)
Loss Trade:
307 (58.81%)
Best Trade:
297.70 USD
Worst Trade:
-302.27 USD
Profitto lordo:
25 366.07 USD (641 931 pips)
Perdita lorda:
-23 208.52 USD (580 491 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 277.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 277.78 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
71.38%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
318 (60.92%)
Short Trade:
204 (39.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
117.98 USD
Perdita media:
-75.60 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-2 810.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 810.58 USD (23)
Crescita mensile:
45.48%
Previsione annuale:
551.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
706.90 USD
Massimale:
3 742.10 USD (92.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.16% (3 742.10 USD)
Per equità:
12.97% (603.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 474
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDJPY 8
GBPJPY 6
USDCAD 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 2
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.4K
EURUSD 10
GBPUSD 196
USDJPY -121
GBPJPY -195
USDCAD 98
CHFJPY -173
AUDUSD 61
EURJPY -87
AUDJPY -29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
EURUSD 402
GBPUSD 5.1K
USDJPY -4.3K
GBPJPY -6.6K
USDCAD 3.5K
CHFJPY -6K
AUDUSD 1.6K
EURJPY -3K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +297.70 USD
Worst Trade: -302 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +1 277.78 USD
Massima perdita consecutiva: -2 810.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real9
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.