- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
522
Profit Trade:
215 (41.18%)
Loss Trade:
307 (58.81%)
Best Trade:
297.70 USD
Worst Trade:
-302.27 USD
Profitto lordo:
25 366.07 USD (641 931 pips)
Perdita lorda:
-23 208.52 USD (580 491 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 277.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 277.78 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
71.38%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
318 (60.92%)
Short Trade:
204 (39.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
117.98 USD
Perdita media:
-75.60 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-2 810.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 810.58 USD (23)
Crescita mensile:
45.48%
Previsione annuale:
551.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
706.90 USD
Massimale:
3 742.10 USD (92.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.16% (3 742.10 USD)
Per equità:
12.97% (603.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|474
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|196
|USDJPY
|-121
|GBPJPY
|-195
|USDCAD
|98
|CHFJPY
|-173
|AUDUSD
|61
|EURJPY
|-87
|AUDJPY
|-29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|72K
|EURUSD
|402
|GBPUSD
|5.1K
|USDJPY
|-4.3K
|GBPJPY
|-6.6K
|USDCAD
|3.5K
|CHFJPY
|-6K
|AUDUSD
|1.6K
|EURJPY
|-3K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +297.70 USD
Worst Trade: -302 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +1 277.78 USD
Massima perdita consecutiva: -2 810.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
