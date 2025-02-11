SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mr setiawan77
Bangkit Setiawan

Mr setiawan77

Bangkit Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2024 302%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
786
Negociações com lucro:
358 (45.54%)
Negociações com perda:
428 (54.45%)
Melhor negociação:
942.52 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
Perda bruta:
-46 637.62 USD (930 662 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4 326.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 326.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
74.55%
Depósito máximo carregado:
21.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
492 (62.60%)
Negociações curtas:
294 (37.40%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
10.89 USD
Lucro médio:
154.18 USD
Perda média:
-108.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 810.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 987.19 USD (16)
Crescimento mensal:
-2.68%
Previsão anual:
-32.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
706.90 USD
Máximo:
7 649.65 USD (51.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.16% (3 742.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.97% (603.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 9
USDJPY 9
GBPUSD 8
GBPJPY 7
CHFJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.7K
EURUSD 10
USDJPY -188
GBPUSD 196
GBPJPY -156
CHFJPY -73
EURJPY -61
USDCAD 98
AUDUSD 61
AUDJPY -33
CADJPY -137
NZDJPY 122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 266K
EURUSD 402
USDJPY -5.3K
GBPUSD 5.1K
GBPJPY -5.1K
CHFJPY -3.5K
EURJPY -1.5K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 1.6K
AUDJPY -1K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +942.52 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 326.09 USD
Máxima perda consecutiva: -2 810.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
318 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mr setiawan77
500 USD por mês
302%
0
0
USD
15K
USD
55
0%
786
45%
75%
1.18
10.89
USD
54%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.