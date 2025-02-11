- Crescimento
Negociações:
786
Negociações com lucro:
358 (45.54%)
Negociações com perda:
428 (54.45%)
Melhor negociação:
942.52 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
Perda bruta:
-46 637.62 USD (930 662 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4 326.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 326.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
74.55%
Depósito máximo carregado:
21.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
492 (62.60%)
Negociações curtas:
294 (37.40%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
10.89 USD
Lucro médio:
154.18 USD
Perda média:
-108.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 810.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 987.19 USD (16)
Crescimento mensal:
-2.68%
Previsão anual:
-32.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
706.90 USD
Máximo:
7 649.65 USD (51.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.16% (3 742.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.97% (603.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|723
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|266K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +942.52 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 326.09 USD
Máxima perda consecutiva: -2 810.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
Alpari-PRO
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
FXNet-Real
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
