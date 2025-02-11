- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
785
盈利交易:
358 (45.60%)
亏损交易:
427 (54.39%)
最好交易:
942.52 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
毛利亏损:
-46 476.02 USD (928 662 pips)
最大连续赢利:
12 (4 326.09 USD)
最大连续盈利:
4 326.09 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
74.55%
最大入金加载:
21.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.14
长期交易:
491 (62.55%)
短期交易:
294 (37.45%)
利润因子:
1.19
预期回报:
11.11 USD
平均利润:
154.18 USD
平均损失:
-108.84 USD
最大连续失误:
23 (-2 810.58 USD)
最大连续亏损:
-3 987.19 USD (16)
每月增长:
2.24%
年度预测:
27.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
706.90 USD
最大值:
7 649.65 USD (51.40%)
相对跌幅:
结余:
54.16% (3 742.10 USD)
净值:
12.97% (603.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|722
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.9K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|268K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +942.52 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 326.09 USD
最大连续亏损: -2 810.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
306%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
54
0%
785
45%
75%
1.18
11.11
USD
USD
54%
1:50