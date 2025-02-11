SignaleKategorien
Bangkit Setiawan

Mr setiawan77

Bangkit Setiawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 289%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
788
Gewinntrades:
358 (45.43%)
Verlusttrades:
430 (54.57%)
Bester Trade:
942.52 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
Bruttoverlust:
-47 124.84 USD (936 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4 326.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 326.09 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
74.55%
Max deposit load:
21.68%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.06
Long-Positionen:
494 (62.69%)
Short-Positionen:
294 (37.31%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
10.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
154.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-109.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 810.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 987.19 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-13.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
706.90 USD
Maximaler:
7 649.65 USD (51.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.16% (3 742.10 USD)
Kapital:
12.97% (603.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 725
EURUSD 9
USDJPY 9
GBPUSD 8
GBPJPY 7
CHFJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.2K
EURUSD 10
USDJPY -188
GBPUSD 196
GBPJPY -156
CHFJPY -73
EURJPY -61
USDCAD 98
AUDUSD 61
AUDJPY -33
CADJPY -137
NZDJPY 122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 260K
EURUSD 402
USDJPY -5.3K
GBPUSD 5.1K
GBPJPY -5.1K
CHFJPY -3.5K
EURJPY -1.5K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 1.6K
AUDJPY -1K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +942.52 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 326.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 810.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 318 ...
Keine Bewertungen
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
