- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
788
Gewinntrades:
358 (45.43%)
Verlusttrades:
430 (54.57%)
Bester Trade:
942.52 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
Bruttoverlust:
-47 124.84 USD (936 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4 326.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 326.09 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
74.55%
Max deposit load:
21.68%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.06
Long-Positionen:
494 (62.69%)
Short-Positionen:
294 (37.31%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
10.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
154.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-109.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 810.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 987.19 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-13.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
706.90 USD
Maximaler:
7 649.65 USD (51.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.16% (3 742.10 USD)
Kapital:
12.97% (603.33 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.2K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|260K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +942.52 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 326.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 810.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
500 USD pro Monat
289%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
55
0%
788
45%
75%
1.17
10.24
USD
USD
54%
1:50