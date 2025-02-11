SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Mr setiawan77
Bangkit Setiawan

Mr setiawan77

Bangkit Setiawan
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 302%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
786
Transacciones Rentables:
358 (45.54%)
Transacciones Irrentables:
428 (54.45%)
Mejor transacción:
942.52 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 637.62 USD (930 662 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4 326.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 326.09 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
74.55%
Carga máxima del depósito:
21.68%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
492 (62.60%)
Transacciones Cortas:
294 (37.40%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
10.89 USD
Beneficio medio:
154.18 USD
Pérdidas medias:
-108.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 810.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 987.19 USD (16)
Crecimiento al mes:
-2.68%
Pronóstico anual:
-32.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
706.90 USD
Máxima:
7 649.65 USD (51.40%)
Reducción relativa:
De balance:
54.16% (3 742.10 USD)
De fondos:
12.97% (603.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 9
USDJPY 9
GBPUSD 8
GBPJPY 7
CHFJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.7K
EURUSD 10
USDJPY -188
GBPUSD 196
GBPJPY -156
CHFJPY -73
EURJPY -61
USDCAD 98
AUDUSD 61
AUDJPY -33
CADJPY -137
NZDJPY 122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 266K
EURUSD 402
USDJPY -5.3K
GBPUSD 5.1K
GBPJPY -5.1K
CHFJPY -3.5K
EURJPY -1.5K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 1.6K
AUDJPY -1K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +942.52 USD
Peor transacción: -513 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 326.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 810.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 318...
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
