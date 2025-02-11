シグナルセクション
Bangkit Setiawan

Mr setiawan77

Bangkit Setiawan
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 302%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
786
利益トレード:
358 (45.54%)
損失トレード:
428 (54.45%)
ベストトレード:
942.52 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
総損失:
-46 637.62 USD (930 662 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4 326.09 USD)
最大連続利益:
4 326.09 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
74.55%
最大入金額:
21.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
492 (62.60%)
短いトレード:
294 (37.40%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
10.89 USD
平均利益:
154.18 USD
平均損失:
-108.97 USD
最大連続の負け:
23 (-2 810.58 USD)
最大連続損失:
-3 987.19 USD (16)
月間成長:
-10.43%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
706.90 USD
最大の:
7 649.65 USD (51.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.16% (3 742.10 USD)
エクイティによる:
12.97% (603.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 9
USDJPY 9
GBPUSD 8
GBPJPY 7
CHFJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8.7K
EURUSD 10
USDJPY -188
GBPUSD 196
GBPJPY -156
CHFJPY -73
EURJPY -61
USDCAD 98
AUDUSD 61
AUDJPY -33
CADJPY -137
NZDJPY 122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 266K
EURUSD 402
USDJPY -5.3K
GBPUSD 5.1K
GBPJPY -5.1K
CHFJPY -3.5K
EURJPY -1.5K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 1.6K
AUDJPY -1K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +942.52 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 326.09 USD
最大連続損失: -2 810.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
318 より多く...
レビューなし
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
