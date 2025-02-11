- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
786
利益トレード:
358 (45.54%)
損失トレード:
428 (54.45%)
ベストトレード:
942.52 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
55 197.52 USD (1 190 976 pips)
総損失:
-46 637.62 USD (930 662 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4 326.09 USD)
最大連続利益:
4 326.09 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
74.55%
最大入金額:
21.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
492 (62.60%)
短いトレード:
294 (37.40%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
10.89 USD
平均利益:
154.18 USD
平均損失:
-108.97 USD
最大連続の負け:
23 (-2 810.58 USD)
最大連続損失:
-3 987.19 USD (16)
月間成長:
-10.43%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
706.90 USD
最大の:
7 649.65 USD (51.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.16% (3 742.10 USD)
エクイティによる:
12.97% (603.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|723
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|266K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +942.52 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 326.09 USD
最大連続損失: -2 810.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
