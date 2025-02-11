СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mr setiawan77
Bangkit Setiawan

Mr setiawan77

Bangkit Setiawan
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2024 290%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
356 (45.52%)
Убыточных трейдов:
426 (54.48%)
Лучший трейд:
942.52 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
54 416.64 USD (1 180 976 pips)
Общий убыток:
-46 314.42 USD (926 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 326.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 326.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
74.55%
Макс. загрузка депозита:
21.68%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
488 (62.40%)
Коротких трейдов:
294 (37.60%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
10.36 USD
Средняя прибыль:
152.86 USD
Средний убыток:
-108.72 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 810.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 987.19 USD (16)
Прирост в месяц:
-0.23%
Годовой прогноз:
-2.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
706.90 USD
Максимальная:
7 649.65 USD (51.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.16% (3 742.10 USD)
По эквити:
12.97% (603.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 719
EURUSD 9
USDJPY 9
GBPUSD 8
GBPJPY 7
CHFJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.3K
EURUSD 10
USDJPY -188
GBPUSD 196
GBPJPY -156
CHFJPY -73
EURJPY -61
USDCAD 98
AUDUSD 61
AUDJPY -33
CADJPY -137
NZDJPY 122
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 260K
EURUSD 402
USDJPY -5.3K
GBPUSD 5.1K
GBPJPY -5.1K
CHFJPY -3.5K
EURJPY -1.5K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 1.6K
AUDJPY -1K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +942.52 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 326.09 USD
Макс. убыток в серии: -2 810.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 318...
Нет отзывов
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
