Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
356 (45.52%)
Убыточных трейдов:
426 (54.48%)
Лучший трейд:
942.52 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
54 416.64 USD (1 180 976 pips)
Общий убыток:
-46 314.42 USD (926 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 326.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 326.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
74.55%
Макс. загрузка депозита:
21.68%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
488 (62.40%)
Коротких трейдов:
294 (37.60%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
10.36 USD
Средняя прибыль:
152.86 USD
Средний убыток:
-108.72 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 810.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 987.19 USD (16)
Прирост в месяц:
-0.23%
Годовой прогноз:
-2.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
706.90 USD
Максимальная:
7 649.65 USD (51.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.16% (3 742.10 USD)
По эквити:
12.97% (603.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.3K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|260K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +942.52 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 326.09 USD
Макс. убыток в серии: -2 810.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
