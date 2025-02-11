- 자본
- 축소
트레이드:
816
이익 거래:
374 (45.83%)
손실 거래:
442 (54.17%)
최고의 거래:
942.52 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
58 148.42 USD (1 265 406 pips)
총 손실:
-48 566.66 USD (972 419 pips)
연속 최대 이익:
12 (4 326.09 USD)
연속 최대 이익:
4 326.09 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
74.55%
최대 입금량:
21.68%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.25
롱(주식매수):
521 (63.85%)
숏(주식차입매도):
295 (36.15%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
11.74 USD
평균 이익:
155.48 USD
평균 손실:
-109.88 USD
연속 최대 손실:
23 (-2 810.58 USD)
연속 최대 손실:
-3 987.19 USD (16)
월별 성장률:
21.17%
연간 예측:
256.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
706.90 USD
최대한의:
7 649.65 USD (51.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.16% (3 742.10 USD)
자본금별:
12.97% (603.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|753
|EURUSD
|9
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.7K
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-188
|GBPUSD
|196
|GBPJPY
|-156
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-61
|USDCAD
|98
|AUDUSD
|61
|AUDJPY
|-33
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|299K
|EURUSD
|402
|USDJPY
|-5.3K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-3.5K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +942.52 USD
최악의 거래: -513 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +4 326.09 USD
연속 최대 손실: -2 810.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
324%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
56
0%
816
45%
75%
1.19
11.74
USD
USD
54%
1:50