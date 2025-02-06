SinyallerBölümler
Evans Armah

AUDCAD KING

Evans Armah
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 864%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 180
Kârla kapanan işlemler:
901 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
279 (23.64%)
En iyi işlem:
20.38 USD
En kötü işlem:
-18.22 USD
Brüt kâr:
2 455.92 USD (233 603 pips)
Brüt zarar:
-936.41 USD (65 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (173.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.44 USD (62)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
81.23%
Maks. mevduat yükü:
16.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.88
Alış işlemleri:
544 (46.10%)
Satış işlemleri:
636 (53.90%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-3.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-39.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.76 USD (10)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
32.95%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.12 USD
Maksimum:
102.10 USD (8.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.05% (42.85 USD)
Varlığa göre:
52.57% (782.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 723
GBPNZD 182
GBPJPY 81
GBPUSD 55
NZDCAD 53
EURUSD 27
USDZAR 12
AUDNZD 10
EURCHF 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
USDCAD 4
USDJPY 4
XAUUSD 4
AUDCHF 3
GBPAUD 2
CADCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 899
GBPNZD 71
GBPJPY 218
GBPUSD 62
NZDCAD 73
EURUSD 66
USDZAR 42
AUDNZD 13
EURCHF 8
AUDUSD 10
NZDUSD 13
USDCAD 19
USDJPY 3
XAUUSD 10
AUDCHF -1
GBPAUD 12
CADCHF 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 77K
GBPNZD 11K
GBPJPY 18K
GBPUSD 3.8K
NZDCAD 5.6K
EURUSD 4.1K
USDZAR 41K
AUDNZD 1.2K
EURCHF 302
AUDUSD 529
NZDUSD 733
USDCAD 2.3K
USDJPY 430
XAUUSD 1K
AUDCHF 23
GBPAUD 1K
CADCHF 53
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.38 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +173.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 7
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.44 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 251
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
LQD1-Live01
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 108
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 142
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 1053
ICMarkets-Live18
0.89 × 45
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 179
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.06 × 1670
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1803
ICMarkets-Live24
1.25 × 106
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.30 × 959
82 daha fazla...
A strategy used to trade only AUDCAD pair, and sometimes profitable pairs on condition based.  Just try it for a month, you won't regret. Cheers!!!
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
