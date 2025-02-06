Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 7 SigmaPrimary-Real 0.00 × 6 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 4 ICMarkets-Live23 0.33 × 18 ICMarketsSC-Live20 0.33 × 3 ICMarkets-Live22 0.44 × 226 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 251 ICMarketsSC-Live25 0.50 × 2 GlobalPrime-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.80 × 689 LQD1-Live01 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live07 0.82 × 108 ICMarketsSC-Live09 0.83 × 142 ICMarketsSC-Live22 0.88 × 1053 ICMarkets-Live18 0.89 × 45 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 179 EightcapLtd-Real-4 0.96 × 51 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 1.06 × 1670 ICMarketsSC-Live16 1.25 × 1803 ICMarkets-Live24 1.25 × 106 Pepperstone-Edge09 1.27 × 11 Tickmill-Live 1.30 × 959 82 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya