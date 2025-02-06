SignauxSections
Evans Armah

AUDCAD KING

0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 878%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 177
Bénéfice trades:
901 (76.55%)
Perte trades:
276 (23.45%)
Meilleure transaction:
20.38 USD
Pire transaction:
-18.22 USD
Bénéfice brut:
2 455.92 USD (233 603 pips)
Perte brute:
-915.39 USD (63 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (173.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.44 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
81.23%
Charge de dépôt maximale:
16.21%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
15.09
Longs trades:
544 (46.22%)
Courts trades:
633 (53.78%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
2.73 USD
Perte moyenne:
-3.32 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-39.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.76 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.14%
Prévision annuelle:
27.52%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.12 USD
Maximal:
102.10 USD (8.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.05% (42.85 USD)
Par fonds propres:
52.57% (782.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 723
GBPNZD 179
GBPJPY 81
GBPUSD 55
NZDCAD 53
EURUSD 27
USDZAR 12
AUDNZD 10
EURCHF 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
USDCAD 4
USDJPY 4
XAUUSD 4
AUDCHF 3
GBPAUD 2
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 899
GBPNZD 92
GBPJPY 218
GBPUSD 62
NZDCAD 73
EURUSD 66
USDZAR 42
AUDNZD 13
EURCHF 8
AUDUSD 10
NZDUSD 13
USDCAD 19
USDJPY 3
XAUUSD 10
AUDCHF -1
GBPAUD 12
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 77K
GBPNZD 13K
GBPJPY 18K
GBPUSD 3.8K
NZDCAD 5.6K
EURUSD 4.1K
USDZAR 41K
AUDNZD 1.2K
EURCHF 302
AUDUSD 529
NZDUSD 733
USDCAD 2.3K
USDJPY 430
XAUUSD 1K
AUDCHF 23
GBPAUD 1K
CADCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.38 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +173.44 USD
Perte consécutive maximale: -39.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.44 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 251
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
LQD1-Live01
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 108
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 142
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 1053
ICMarkets-Live18
0.89 × 45
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 179
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.06 × 1670
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1803
ICMarkets-Live24
1.25 × 106
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
82 plus...
A strategy used to trade only AUDCAD pair, and sometimes profitable pairs on condition based.  Just try it for a month, you won't regret. Cheers!!!
Aucun avis
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
