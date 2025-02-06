- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 180
Profit Trade:
901 (76.35%)
Loss Trade:
279 (23.64%)
Best Trade:
20.38 USD
Worst Trade:
-18.22 USD
Profitto lordo:
2 455.92 USD (233 603 pips)
Perdita lorda:
-936.41 USD (65 203 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (173.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.44 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
81.23%
Massimo carico di deposito:
16.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.88
Long Trade:
544 (46.10%)
Short Trade:
636 (53.90%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-39.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.76 USD (10)
Crescita mensile:
0.97%
Previsione annuale:
10.99%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.12 USD
Massimale:
102.10 USD (8.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.05% (42.85 USD)
Per equità:
52.57% (782.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|723
|GBPNZD
|182
|GBPJPY
|81
|GBPUSD
|55
|NZDCAD
|53
|EURUSD
|27
|USDZAR
|12
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|4
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|899
|GBPNZD
|71
|GBPJPY
|218
|GBPUSD
|62
|NZDCAD
|73
|EURUSD
|66
|USDZAR
|42
|AUDNZD
|13
|EURCHF
|8
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|19
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|10
|AUDCHF
|-1
|GBPAUD
|12
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|77K
|GBPNZD
|11K
|GBPJPY
|18K
|GBPUSD
|3.8K
|NZDCAD
|5.6K
|EURUSD
|4.1K
|USDZAR
|41K
|AUDNZD
|1.2K
|EURCHF
|302
|AUDUSD
|529
|NZDUSD
|733
|USDCAD
|2.3K
|USDJPY
|430
|XAUUSD
|1K
|AUDCHF
|23
|GBPAUD
|1K
|CADCHF
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.38 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +173.44 USD
Massima perdita consecutiva: -39.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 7
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.44 × 226
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 251
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 689
|
LQD1-Live01
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.82 × 108
|
ICMarketsSC-Live09
|0.83 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 1053
|
ICMarkets-Live18
|0.89 × 45
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 179
|
EightcapLtd-Real-4
|0.96 × 51
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.06 × 1670
|
ICMarketsSC-Live16
|1.25 × 1803
|
ICMarkets-Live24
|1.25 × 106
|
Pepperstone-Edge09
|1.27 × 11
|
Tickmill-Live
|1.30 × 959
A strategy used to trade only AUDCAD pair, and sometimes profitable pairs on condition based. Just try it for a month, you won't regret. Cheers!!!
