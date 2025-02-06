SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AUDCAD KING
Evans Armah

AUDCAD KING

Evans Armah
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 864%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 180
Profit Trade:
901 (76.35%)
Loss Trade:
279 (23.64%)
Best Trade:
20.38 USD
Worst Trade:
-18.22 USD
Profitto lordo:
2 455.92 USD (233 603 pips)
Perdita lorda:
-936.41 USD (65 203 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (173.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.44 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
81.23%
Massimo carico di deposito:
16.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.88
Long Trade:
544 (46.10%)
Short Trade:
636 (53.90%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-39.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.76 USD (10)
Crescita mensile:
0.97%
Previsione annuale:
10.99%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.12 USD
Massimale:
102.10 USD (8.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.05% (42.85 USD)
Per equità:
52.57% (782.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 723
GBPNZD 182
GBPJPY 81
GBPUSD 55
NZDCAD 53
EURUSD 27
USDZAR 12
AUDNZD 10
EURCHF 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
USDCAD 4
USDJPY 4
XAUUSD 4
AUDCHF 3
GBPAUD 2
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 899
GBPNZD 71
GBPJPY 218
GBPUSD 62
NZDCAD 73
EURUSD 66
USDZAR 42
AUDNZD 13
EURCHF 8
AUDUSD 10
NZDUSD 13
USDCAD 19
USDJPY 3
XAUUSD 10
AUDCHF -1
GBPAUD 12
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 77K
GBPNZD 11K
GBPJPY 18K
GBPUSD 3.8K
NZDCAD 5.6K
EURUSD 4.1K
USDZAR 41K
AUDNZD 1.2K
EURCHF 302
AUDUSD 529
NZDUSD 733
USDCAD 2.3K
USDJPY 430
XAUUSD 1K
AUDCHF 23
GBPAUD 1K
CADCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.38 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +173.44 USD
Massima perdita consecutiva: -39.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 7
SigmaPrimary-Real
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.44 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 251
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
LQD1-Live01
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 108
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 142
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 1053
ICMarkets-Live18
0.89 × 45
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 179
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.06 × 1670
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1803
ICMarkets-Live24
1.25 × 106
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.30 × 959
82 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
A strategy used to trade only AUDCAD pair, and sometimes profitable pairs on condition based.  Just try it for a month, you won't regret. Cheers!!!
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati