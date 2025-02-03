- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
437
Transacciones Rentables:
352 (80.54%)
Transacciones Irrentables:
85 (19.45%)
Mejor transacción:
13 570.45 USD
Peor transacción:
-2 213.26 USD
Beneficio Bruto:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (709.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
90.62%
Carga máxima del depósito:
10.59%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.61
Transacciones Largas:
242 (55.38%)
Transacciones Cortas:
195 (44.62%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
93.45 USD
Beneficio medio:
180.47 USD
Pérdidas medias:
-266.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7 282.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 282.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.15%
Pronóstico anual:
1.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.48 USD
Máxima:
7 282.82 USD (14.28%)
Reducción relativa:
De balance:
11.16% (6 894.97 USD)
De fondos:
21.94% (21 973.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13 570.45 USD
Peor transacción: -2 213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +709.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 282.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 41
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
82%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
130
100%
437
80%
91%
2.80
93.45
USD
USD
22%
1:200