Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 82%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
437
Transacciones Rentables:
352 (80.54%)
Transacciones Irrentables:
85 (19.45%)
Mejor transacción:
13 570.45 USD
Peor transacción:
-2 213.26 USD
Beneficio Bruto:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (709.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
90.62%
Carga máxima del depósito:
10.59%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.61
Transacciones Largas:
242 (55.38%)
Transacciones Cortas:
195 (44.62%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
93.45 USD
Beneficio medio:
180.47 USD
Pérdidas medias:
-266.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7 282.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 282.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.15%
Pronóstico anual:
1.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.48 USD
Máxima:
7 282.82 USD (14.28%)
Reducción relativa:
De balance:
11.16% (6 894.97 USD)
De fondos:
21.94% (21 973.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13 570.45 USD
Peor transacción: -2 213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +709.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 282.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
0.73 × 41
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
