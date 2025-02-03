- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
437
Negociações com lucro:
352 (80.54%)
Negociações com perda:
85 (19.45%)
Melhor negociação:
13 570.45 USD
Pior negociação:
-2 213.26 USD
Lucro bruto:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Perda bruta:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (709.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
90.62%
Depósito máximo carregado:
10.59%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.61
Negociações longas:
242 (55.38%)
Negociações curtas:
195 (44.62%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
93.45 USD
Lucro médio:
180.47 USD
Perda média:
-266.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7 282.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 282.82 USD (5)
Crescimento mensal:
0.15%
Previsão anual:
1.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.48 USD
Máximo:
7 282.82 USD (14.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.16% (6 894.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.94% (21 973.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13 570.45 USD
Pior negociação: -2 213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +709.06 USD
Máxima perda consecutiva: -7 282.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 41
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
