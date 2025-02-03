SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
Confiabilidade
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 82%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
437
Negociações com lucro:
352 (80.54%)
Negociações com perda:
85 (19.45%)
Melhor negociação:
13 570.45 USD
Pior negociação:
-2 213.26 USD
Lucro bruto:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Perda bruta:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (709.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
90.62%
Depósito máximo carregado:
10.59%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.61
Negociações longas:
242 (55.38%)
Negociações curtas:
195 (44.62%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
93.45 USD
Lucro médio:
180.47 USD
Perda média:
-266.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7 282.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 282.82 USD (5)
Crescimento mensal:
0.15%
Previsão anual:
1.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.48 USD
Máximo:
7 282.82 USD (14.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.16% (6 894.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.94% (21 973.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13 570.45 USD
Pior negociação: -2 213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +709.06 USD
Máxima perda consecutiva: -7 282.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
0.73 × 41
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
