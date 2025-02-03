シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
レビュー0件
信頼性
130週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 82%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
437
利益トレード:
352 (80.54%)
損失トレード:
85 (19.45%)
ベストトレード:
13 570.45 USD
最悪のトレード:
-2 213.26 USD
総利益:
63 526.21 USD (64 958 pips)
総損失:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
最大連続の勝ち:
23 (709.06 USD)
最大連続利益:
14 923.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
90.62%
最大入金額:
10.59%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
5.61
長いトレード:
242 (55.38%)
短いトレード:
195 (44.62%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
93.45 USD
平均利益:
180.47 USD
平均損失:
-266.91 USD
最大連続の負け:
5 (-7 282.82 USD)
最大連続損失:
-7 282.82 USD (5)
月間成長:
0.15%
年間予想:
1.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.48 USD
最大の:
7 282.82 USD (14.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.16% (6 894.97 USD)
エクイティによる:
21.94% (21 973.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13 570.45 USD
最悪のトレード: -2 213 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +709.06 USD
最大連続損失: -7 282.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
0.73 × 41
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

レビューなし
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
