- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
84 (88.42%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (11.58%)
En iyi işlem:
154.70 USD
En kötü işlem:
-113.10 USD
Brüt kâr:
1 852.55 USD (492 393 pips)
Brüt zarar:
-421.57 USD (91 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (967.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
967.58 USD (51)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
32.32%
Maks. mevduat yükü:
8.34%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
95 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.39
Beklenen getiri:
15.06 USD
Ortalama kâr:
22.05 USD
Ortalama zarar:
-38.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-207.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.90 USD (3)
Aylık büyüme:
8.49%
Yıllık tahmin:
106.64%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
207.90 USD (3.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.58% (207.90 USD)
Varlığa göre:
32.78% (1 496.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|XAGUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|788
|XAGUSD
|643
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|394K
|XAGUSD
|6.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +154.70 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +967.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
39%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
14
91%
95
88%
32%
4.39
15.06
USD
USD
33%
1:200