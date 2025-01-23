SegnaliSezioni
Andri Yanto

Trading For Living EO4K

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
84 (88.42%)
Loss Trade:
11 (11.58%)
Best Trade:
154.70 USD
Worst Trade:
-113.10 USD
Profitto lordo:
1 852.55 USD (492 393 pips)
Perdita lorda:
-421.57 USD (91 810 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (967.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
967.58 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
32.32%
Massimo carico di deposito:
8.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
95 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
15.06 USD
Profitto medio:
22.05 USD
Perdita media:
-38.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-207.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.90 USD (3)
Crescita mensile:
8.79%
Previsione annuale:
106.64%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
207.90 USD (3.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.58% (207.90 USD)
Per equità:
32.78% (1 496.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
XAGUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 788
XAGUSD 643
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 394K
XAGUSD 6.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +154.70 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +967.58 USD
Massima perdita consecutiva: -207.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
51 più
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.02 08:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 08:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 07:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.01.23 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.23 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
