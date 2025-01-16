Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Mutluluk iki kat agresiftir. H4'te birden fazla döviz çiftini çalıştıran bir yapay zekadır, toplamda 15 çift vardır. Agresiftir ve hızıyla faturayı ikiye katlar. Her zaman kaybedebileceğiniz kadar yatırım yapın çünkü değişken gelirden bahsediyoruz!