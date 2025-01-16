SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hapyness EA Double Agressive
Felipe Rodrigues De Paula Reis

Hapyness EA Double Agressive

Felipe Rodrigues De Paula Reis
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -42%
FBS-Real-9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
549 (57.12%)
Zararla kapanan işlemler:
412 (42.87%)
En iyi işlem:
7 675.67 USD
En kötü işlem:
-489.36 USD
Brüt kâr:
23 708.03 USD (5 118 536 pips)
Brüt zarar:
-16 918.44 USD (4 107 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (1 394.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 677.75 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
64.79%
Maks. mevduat yükü:
29.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
499 (51.93%)
Satış işlemleri:
462 (48.07%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
7.07 USD
Ortalama kâr:
43.18 USD
Ortalama zarar:
-41.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-80.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 835.80 USD (17)
Aylık büyüme:
-29.28%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.46 USD
Maksimum:
3 514.71 USD (30.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.56% (1 835.80 USD)
Varlığa göre:
64.13% (1 764.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 140
BTCUSD 100
US100 91
USDJPY 75
USDCAD 62
GBPUSD 58
EURUSD 55
ETHUSD 54
AUDUSD 51
USDMXN 44
NZDUSD 37
USDCHF 35
USDZAR 33
XAGUSD 31
HK50 25
DE30 12
XBRUSD 9
AUDCAD 7
CADCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPAUD 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
GBPJPY 4
EURJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 6.9K
US100 506
USDJPY 148
USDCAD -149
GBPUSD 417
EURUSD 127
ETHUSD -1.6K
AUDUSD 974
USDMXN -35
NZDUSD 139
USDCHF 117
USDZAR 76
XAGUSD 8
HK50 95
DE30 -78
XBRUSD -36
AUDCAD -21
CADCHF 367
EURAUD -17
AUDJPY 254
GBPAUD -159
NZDJPY 1
GBPNZD -63
GBPJPY 158
EURJPY -169
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 883K
US100 222K
USDJPY 6.5K
USDCAD 3K
GBPUSD 6K
EURUSD 2.5K
ETHUSD -126K
AUDUSD 4.1K
USDMXN -13K
NZDUSD 129
USDCHF 2.1K
USDZAR 351
XAGUSD 121
HK50 117K
DE30 -42K
XBRUSD -161
AUDCAD -601
CADCHF 1.8K
EURAUD -572
AUDJPY 891
GBPAUD -932
NZDJPY -4
GBPNZD -306
GBPJPY 3K
EURJPY -185
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 675.67 USD
En kötü işlem: -489 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +1 394.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 37
XMUK-Real 17
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 8
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 12
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 11
ForexChief-Classic
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 2
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 16
ICMarkets-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
128 daha fazla...
Mutluluk iki kat agresiftir. H4'te birden fazla döviz çiftini çalıştıran bir yapay zekadır, toplamda 15 çift vardır. Agresiftir ve hızıyla faturayı ikiye katlar. Her zaman kaybedebileceğiniz kadar yatırım yapın çünkü değişken gelirden bahsediyoruz!
İnceleme yok
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 01:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.01 03:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.30 05:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.30 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 14:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.29 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 16:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.25 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.24 15:58
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hapyness EA Double Agressive
Ayda 1000 USD
-42%
0
0
USD
1.9K
USD
37
97%
961
57%
65%
1.40
7.07
USD
65%
1:500
