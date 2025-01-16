- Büyüme
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
549 (57.12%)
Zararla kapanan işlemler:
412 (42.87%)
En iyi işlem:
7 675.67 USD
En kötü işlem:
-489.36 USD
Brüt kâr:
23 708.03 USD (5 118 536 pips)
Brüt zarar:
-16 918.44 USD (4 107 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (1 394.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 677.75 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
64.79%
Maks. mevduat yükü:
29.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
499 (51.93%)
Satış işlemleri:
462 (48.07%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
7.07 USD
Ortalama kâr:
43.18 USD
Ortalama zarar:
-41.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-80.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 835.80 USD (17)
Aylık büyüme:
-29.28%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.46 USD
Maksimum:
3 514.71 USD (30.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.56% (1 835.80 USD)
Varlığa göre:
64.13% (1 764.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|BTCUSD
|100
|US100
|91
|USDJPY
|75
|USDCAD
|62
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|54
|AUDUSD
|51
|USDMXN
|44
|NZDUSD
|37
|USDCHF
|35
|USDZAR
|33
|XAGUSD
|31
|HK50
|25
|DE30
|12
|XBRUSD
|9
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|GBPAUD
|6
|NZDJPY
|6
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|6.9K
|US100
|506
|USDJPY
|148
|USDCAD
|-149
|GBPUSD
|417
|EURUSD
|127
|ETHUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|974
|USDMXN
|-35
|NZDUSD
|139
|USDCHF
|117
|USDZAR
|76
|XAGUSD
|8
|HK50
|95
|DE30
|-78
|XBRUSD
|-36
|AUDCAD
|-21
|CADCHF
|367
|EURAUD
|-17
|AUDJPY
|254
|GBPAUD
|-159
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|-63
|GBPJPY
|158
|EURJPY
|-169
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-26K
|BTCUSD
|883K
|US100
|222K
|USDJPY
|6.5K
|USDCAD
|3K
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|2.5K
|ETHUSD
|-126K
|AUDUSD
|4.1K
|USDMXN
|-13K
|NZDUSD
|129
|USDCHF
|2.1K
|USDZAR
|351
|XAGUSD
|121
|HK50
|117K
|DE30
|-42K
|XBRUSD
|-161
|AUDCAD
|-601
|CADCHF
|1.8K
|EURAUD
|-572
|AUDJPY
|891
|GBPAUD
|-932
|NZDJPY
|-4
|GBPNZD
|-306
|GBPJPY
|3K
|EURJPY
|-185
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
En iyi işlem: +7 675.67 USD
En kötü işlem: -489 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +1 394.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 37
|
XMUK-Real 17
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 8
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 11
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 7
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 36
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
Mutluluk iki kat agresiftir. H4'te birden fazla döviz çiftini çalıştıran bir yapay zekadır, toplamda 15 çift vardır. Agresiftir ve hızıyla faturayı ikiye katlar. Her zaman kaybedebileceğiniz kadar yatırım yapın çünkü değişken gelirden bahsediyoruz!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-42%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
37
97%
961
57%
65%
1.40
7.07
USD
USD
65%
1:500