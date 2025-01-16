SegnaliSezioni
Felipe Rodrigues De Paula Reis

Hapyness EA Double Agressive

Felipe Rodrigues De Paula Reis
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -42%
FBS-Real-9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
961
Profit Trade:
549 (57.12%)
Loss Trade:
412 (42.87%)
Best Trade:
7 675.67 USD
Worst Trade:
-489.36 USD
Profitto lordo:
23 708.03 USD (5 118 536 pips)
Perdita lorda:
-16 918.44 USD (4 107 625 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (1 394.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 677.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
64.79%
Massimo carico di deposito:
29.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
499 (51.93%)
Short Trade:
462 (48.07%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
7.07 USD
Profitto medio:
43.18 USD
Perdita media:
-41.06 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-80.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 835.80 USD (17)
Crescita mensile:
-10.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.46 USD
Massimale:
3 514.71 USD (30.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.56% (1 835.80 USD)
Per equità:
64.13% (1 764.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 140
BTCUSD 100
US100 91
USDJPY 75
USDCAD 62
GBPUSD 58
EURUSD 55
ETHUSD 54
AUDUSD 51
USDMXN 44
NZDUSD 37
USDCHF 35
USDZAR 33
XAGUSD 31
HK50 25
DE30 12
XBRUSD 9
AUDCAD 7
CADCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPAUD 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
GBPJPY 4
EURJPY 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 6.9K
US100 506
USDJPY 148
USDCAD -149
GBPUSD 417
EURUSD 127
ETHUSD -1.6K
AUDUSD 974
USDMXN -35
NZDUSD 139
USDCHF 117
USDZAR 76
XAGUSD 8
HK50 95
DE30 -78
XBRUSD -36
AUDCAD -21
CADCHF 367
EURAUD -17
AUDJPY 254
GBPAUD -159
NZDJPY 1
GBPNZD -63
GBPJPY 158
EURJPY -169
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 883K
US100 222K
USDJPY 6.5K
USDCAD 3K
GBPUSD 6K
EURUSD 2.5K
ETHUSD -126K
AUDUSD 4.1K
USDMXN -13K
NZDUSD 129
USDCHF 2.1K
USDZAR 351
XAGUSD 121
HK50 117K
DE30 -42K
XBRUSD -161
AUDCAD -601
CADCHF 1.8K
EURAUD -572
AUDJPY 891
GBPAUD -932
NZDJPY -4
GBPNZD -306
GBPJPY 3K
EURJPY -185
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 675.67 USD
Worst Trade: -489 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +1 394.81 USD
Massima perdita consecutiva: -80.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 37
XMUK-Real 17
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 8
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 12
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 11
ForexChief-Classic
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 2
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 16
ICMarkets-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
128 più
Felicità due volte aggressiva. È un'intelligenza artificiale che gestisce diverse coppie di valute su H4, in totale ce ne sono 15. È aggressiva e raddoppia il conto in velocità. Investi sempre quello che puoi perdere, perché stiamo parlando di reddito variabile!
Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 01:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.01 03:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.30 05:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.30 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 14:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.29 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 16:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.25 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.24 15:58
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
