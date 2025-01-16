SignauxSections
Felipe Rodrigues De Paula Reis

Hapyness EA Double Agressive

Felipe Rodrigues De Paula Reis
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -42%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
961
Bénéfice trades:
549 (57.12%)
Perte trades:
412 (42.87%)
Meilleure transaction:
7 675.67 USD
Pire transaction:
-489.36 USD
Bénéfice brut:
23 708.03 USD (5 118 536 pips)
Perte brute:
-16 918.44 USD (4 107 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (1 394.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 677.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
64.79%
Charge de dépôt maximale:
29.86%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
499 (51.93%)
Courts trades:
462 (48.07%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
7.07 USD
Bénéfice moyen:
43.18 USD
Perte moyenne:
-41.06 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-80.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 835.80 USD (17)
Croissance mensuelle:
-25.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.46 USD
Maximal:
3 514.71 USD (30.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.56% (1 835.80 USD)
Par fonds propres:
64.13% (1 764.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 140
BTCUSD 100
US100 91
USDJPY 75
USDCAD 62
GBPUSD 58
EURUSD 55
ETHUSD 54
AUDUSD 51
USDMXN 44
NZDUSD 37
USDCHF 35
USDZAR 33
XAGUSD 31
HK50 25
DE30 12
XBRUSD 9
AUDCAD 7
CADCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPAUD 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
GBPJPY 4
EURJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 6.9K
US100 506
USDJPY 148
USDCAD -149
GBPUSD 417
EURUSD 127
ETHUSD -1.6K
AUDUSD 974
USDMXN -35
NZDUSD 139
USDCHF 117
USDZAR 76
XAGUSD 8
HK50 95
DE30 -78
XBRUSD -36
AUDCAD -21
CADCHF 367
EURAUD -17
AUDJPY 254
GBPAUD -159
NZDJPY 1
GBPNZD -63
GBPJPY 158
EURJPY -169
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 883K
US100 222K
USDJPY 6.5K
USDCAD 3K
GBPUSD 6K
EURUSD 2.5K
ETHUSD -126K
AUDUSD 4.1K
USDMXN -13K
NZDUSD 129
USDCHF 2.1K
USDZAR 351
XAGUSD 121
HK50 117K
DE30 -42K
XBRUSD -161
AUDCAD -601
CADCHF 1.8K
EURAUD -572
AUDJPY 891
GBPAUD -932
NZDJPY -4
GBPNZD -306
GBPJPY 3K
EURJPY -185
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 675.67 USD
Pire transaction: -489 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +1 394.81 USD
Perte consécutive maximale: -80.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 37
XMUK-Real 17
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 8
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 12
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 11
ForexChief-Classic
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 2
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 16
ICMarkets-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 7
TitanFX-01
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
128 plus...
Un bonheur deux fois agressif. C'est une intelligence artificielle qui exploite plusieurs paires de devises sur H4, au total il y a 15 paires. Elle est agressive et double l'addition avec rapidité. Investissez toujours ce que vous pouvez perdre, car on parle de revenus variables !
Aucun avis
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 01:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.01 03:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.30 05:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.30 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 14:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.29 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 16:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.25 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.24 15:58
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hapyness EA Double Agressive
1000 USD par mois
-42%
0
0
USD
1.9K
USD
37
97%
961
57%
65%
1.40
7.07
USD
65%
1:500
Copier

