Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18 0.00 × 37 XMUK-Real 17 0.00 × 1 CMXMarkets-Real 0.00 × 8 GoMarkets-Real 1 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 5 ICMarkets-Live08 0.00 × 12 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 2 Pepperstone-Edge04 0.00 × 11 ForexChief-Classic 0.00 × 2 Just2Trade-Real2 0.00 × 4 OctaFX-Real5 0.00 × 2 AJFFinancialServices-Live 0.00 × 16 ICMarkets-Live06 0.00 × 7 Tickmill-Live05 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 7 TitanFX-01 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 36 XMGlobal-Real 32 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 5 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 128 plus...