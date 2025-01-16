- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
118 (51.30%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (48.70%)
En iyi işlem:
790.82 USD
En kötü işlem:
-119.09 USD
Brüt kâr:
13 145.29 USD (65 039 pips)
Brüt zarar:
-8 163.40 USD (45 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (382.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 026.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
41.33%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
6.51
Alış işlemleri:
113 (49.13%)
Satış işlemleri:
117 (50.87%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
21.66 USD
Ortalama kâr:
111.40 USD
Ortalama zarar:
-72.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-576.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-576.24 USD (8)
Aylık büyüme:
5.39%
Yıllık tahmin:
66.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.16 USD
Maksimum:
765.40 USD (7.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.05% (765.40 USD)
Varlığa göre:
1.50% (95.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +790.82 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +382.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -576.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RISK PER TRADE = $100
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
2
20K
USD
USD
11K
USD
USD
37
100%
230
51%
41%
1.61
21.66
USD
USD
7%
1:500