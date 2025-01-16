- Crescimento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
156 (50.64%)
Negociações com perda:
152 (49.35%)
Melhor negociação:
790.82 USD
Pior negociação:
-141.78 USD
Lucro bruto:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Perda bruta:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (382.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
41.33%
Depósito máximo carregado:
1.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
6.05
Negociações longas:
154 (50.00%)
Negociações curtas:
154 (50.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
18.92 USD
Lucro médio:
107.52 USD
Perda média:
-72.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-576.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-576.24 USD (8)
Crescimento mensal:
6.04%
Previsão anual:
73.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.16 USD
Máximo:
962.93 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.29% (962.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (95.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +790.82 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +382.87 USD
Máxima perda consecutiva: -576.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
Sem comentários
