SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Live Account Breakout EA
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
1 / 487 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 92%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
156 (50.64%)
Negociações com perda:
152 (49.35%)
Melhor negociação:
790.82 USD
Pior negociação:
-141.78 USD
Lucro bruto:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Perda bruta:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (382.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
41.33%
Depósito máximo carregado:
1.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
6.05
Negociações longas:
154 (50.00%)
Negociações curtas:
154 (50.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
18.92 USD
Lucro médio:
107.52 USD
Perda média:
-72.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-576.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-576.24 USD (8)
Crescimento mensal:
6.04%
Previsão anual:
73.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.16 USD
Máximo:
962.93 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.29% (962.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (95.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +790.82 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +382.87 USD
Máxima perda consecutiva: -576.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










Sem comentários
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Live Account Breakout EA
30 USD por mês
92%
1
487
USD
12K
USD
50
100%
308
50%
41%
1.53
18.92
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.