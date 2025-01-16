SeñalesSecciones
Live Account Breakout EA
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
1 / 487 USD
incremento desde 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
156 (50.64%)
Transacciones Irrentables:
152 (49.35%)
Mejor transacción:
790.82 USD
Peor transacción:
-141.78 USD
Beneficio Bruto:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (382.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
41.33%
Carga máxima del depósito:
1.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
6.05
Transacciones Largas:
154 (50.00%)
Transacciones Cortas:
154 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
18.92 USD
Beneficio medio:
107.52 USD
Pérdidas medias:
-72.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-576.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-576.24 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.04%
Pronóstico anual:
73.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.16 USD
Máxima:
962.93 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
8.29% (962.93 USD)
De fondos:
1.50% (95.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +790.82 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +382.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -576.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










No hay comentarios
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
