Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
156 (50.64%)
Transacciones Irrentables:
152 (49.35%)
Mejor transacción:
790.82 USD
Peor transacción:
-141.78 USD
Beneficio Bruto:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (382.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
41.33%
Carga máxima del depósito:
1.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
6.05
Transacciones Largas:
154 (50.00%)
Transacciones Cortas:
154 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
18.92 USD
Beneficio medio:
107.52 USD
Pérdidas medias:
-72.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-576.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-576.24 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.04%
Pronóstico anual:
73.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.16 USD
Máxima:
962.93 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
8.29% (962.93 USD)
De fondos:
1.50% (95.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +790.82 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +382.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -576.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
