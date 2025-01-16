- 자본
- 축소
트레이드:
316
이익 거래:
159 (50.31%)
손실 거래:
157 (49.68%)
최고의 거래:
790.82 USD
최악의 거래:
-141.78 USD
총 수익:
16 913.07 USD (81 359 pips)
총 손실:
-11 390.41 USD (59 661 pips)
연속 최대 이익:
6 (382.87 USD)
연속 최대 이익:
1 026.72 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
41.33%
최대 입금량:
1.65%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
5.74
롱(주식매수):
158 (50.00%)
숏(주식차입매도):
158 (50.00%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
17.48 USD
평균 이익:
106.37 USD
평균 손실:
-72.55 USD
연속 최대 손실:
8 (-576.24 USD)
연속 최대 손실:
-576.24 USD (8)
월별 성장률:
2.55%
연간 예측:
30.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.16 USD
최대한의:
962.93 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.29% (962.93 USD)
자본금별:
1.50% (95.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +790.82 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +382.87 USD
연속 최대 손실: -576.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
87%
2
1.6K
USD
USD
12K
USD
USD
52
100%
316
50%
41%
1.48
17.48
USD
USD
8%
1:500