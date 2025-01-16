СигналыРазделы
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 отзывов
Надежность
50 недель
1 / 487 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
156 (50.81%)
Убыточных трейдов:
151 (49.19%)
Лучший трейд:
790.82 USD
Худший трейд:
-141.78 USD
Общая прибыль:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Общий убыток:
-10 934.65 USD (57 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (382.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 026.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
41.33%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
153 (49.84%)
Коротких трейдов:
154 (50.16%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
19.02 USD
Средняя прибыль:
107.52 USD
Средний убыток:
-72.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-576.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-576.24 USD (8)
Прирост в месяц:
6.97%
Годовой прогноз:
84.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.16 USD
Максимальная:
962.93 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.29% (962.93 USD)
По эквити:
1.50% (95.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +790.82 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +382.87 USD
Макс. убыток в серии: -576.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










Нет отзывов
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.