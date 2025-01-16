- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
156 (50.81%)
Убыточных трейдов:
151 (49.19%)
Лучший трейд:
790.82 USD
Худший трейд:
-141.78 USD
Общая прибыль:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Общий убыток:
-10 934.65 USD (57 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (382.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 026.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
41.33%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
153 (49.84%)
Коротких трейдов:
154 (50.16%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
19.02 USD
Средняя прибыль:
107.52 USD
Средний убыток:
-72.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-576.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-576.24 USD (8)
Прирост в месяц:
6.97%
Годовой прогноз:
84.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.16 USD
Максимальная:
962.93 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.29% (962.93 USD)
По эквити:
1.50% (95.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +790.82 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +382.87 USD
Макс. убыток в серии: -576.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
