Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
レビュー0件
信頼性
50週間
1 / 487 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
308
利益トレード:
156 (50.64%)
損失トレード:
152 (49.35%)
ベストトレード:
790.82 USD
最悪のトレード:
-141.78 USD
総利益:
16 772.91 USD (80 935 pips)
総損失:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
最大連続の勝ち:
6 (382.87 USD)
最大連続利益:
1 026.72 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
41.33%
最大入金額:
1.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
6.05
長いトレード:
154 (50.00%)
短いトレード:
154 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
18.92 USD
平均利益:
107.52 USD
平均損失:
-72.01 USD
最大連続の負け:
8 (-576.24 USD)
最大連続損失:
-576.24 USD (8)
月間成長:
6.04%
年間予想:
73.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.16 USD
最大の:
962.93 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.29% (962.93 USD)
エクイティによる:
1.50% (95.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +790.82 USD
最悪のトレード: -142 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +382.87 USD
最大連続損失: -576.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










レビューなし
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Live Account Breakout EA
30 USD/月
92%
1
487
USD
12K
USD
50
100%
308
50%
41%
1.53
18.92
USD
8%
1:500
コピー

