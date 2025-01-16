- 成長
トレード:
308
利益トレード:
156 (50.64%)
損失トレード:
152 (49.35%)
ベストトレード:
790.82 USD
最悪のトレード:
-141.78 USD
総利益:
16 772.91 USD (80 935 pips)
総損失:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
最大連続の勝ち:
6 (382.87 USD)
最大連続利益:
1 026.72 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
41.33%
最大入金額:
1.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
6.05
長いトレード:
154 (50.00%)
短いトレード:
154 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
18.92 USD
平均利益:
107.52 USD
平均損失:
-72.01 USD
最大連続の負け:
8 (-576.24 USD)
最大連続損失:
-576.24 USD (8)
月間成長:
6.04%
年間予想:
73.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.16 USD
最大の:
962.93 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.29% (962.93 USD)
エクイティによる:
1.50% (95.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +790.82 USD
最悪のトレード: -142 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +382.87 USD
最大連続損失: -576.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
レビューなし
