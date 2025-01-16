- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
156 (50.64%)
Verlusttrades:
152 (49.35%)
Bester Trade:
790.82 USD
Schlechtester Trade:
-141.78 USD
Bruttoprofit:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Bruttoverlust:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (382.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 026.72 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
41.33%
Max deposit load:
1.65%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
6.05
Long-Positionen:
154 (50.00%)
Short-Positionen:
154 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
18.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-576.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-576.24 USD (8)
Wachstum pro Monat :
6.13%
Jahresprognose:
73.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.16 USD
Maximaler:
962.93 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.29% (962.93 USD)
Kapital:
1.50% (95.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +790.82 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +382.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -576.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
