Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 GoMarkets-Real 10 0.00 × 4 VantageInternational-Live 16 3.33 × 12 FBS-Real-3 4.20 × 20 RoboForex-ProCent-4 4.60 × 147 VantageInternational-Live 12 5.00 × 2 Exness-Real16 10.20 × 5