Signale / MetaTrader 4 / Live Account Breakout EA
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
1 / 487 USD
Wachstum seit 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
156 (50.64%)
Verlusttrades:
152 (49.35%)
Bester Trade:
790.82 USD
Schlechtester Trade:
-141.78 USD
Bruttoprofit:
16 772.91 USD (80 935 pips)
Bruttoverlust:
-10 944.99 USD (57 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (382.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 026.72 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
41.33%
Max deposit load:
1.65%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
6.05
Long-Positionen:
154 (50.00%)
Short-Positionen:
154 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
18.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-576.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-576.24 USD (8)
Wachstum pro Monat :
6.13%
Jahresprognose:
73.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.16 USD
Maximaler:
962.93 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.29% (962.93 USD)
Kapital:
1.50% (95.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +790.82 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +382.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -576.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Live Account Breakout EA
30 USD pro Monat
92%
1
487
USD
12K
USD
50
100%
308
50%
41%
1.53
18.92
USD
8%
1:500
